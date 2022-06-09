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【本地銀行】瑞士寶盛：本地銀行股下半年基本面仍然良好　惟若樓價及成交量再走弱、銀行股恐受壓　恒生曾挫1%跌至3個月低

股市 15:04 2022/06/09

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【本地銀行】瑞士寶盛：本地銀行股下半年基本面仍然良好　惟若樓價及成交量再走弱、銀行股恐受壓

瑞士寶盛私人銀行亞洲區股票研究部麥豪冠表示，在利率走高環境下，本港銀行股基本面下半年仍然良好。從基本面來看，利率上升的時機和幅度將提升銀行的淨息差、淨利息收入和股本回報率，並將成爲今財年的關鍵催化劑。

今年以來，香港銀行股表現一直跑贏香港市場主要指數。麥豪冠認為主要原因是由於投資者偏向高防禦性、高股息股票配置。今年以來，多數大型香港銀行股股價都達到雙位數增長（恒生銀行 （00011） 除外），跑贏已下跌約5%的恒生指數。投資者擔憂中國宏觀經濟放緩和疫情再起，而多數香港銀行股的股率息均超過4%，因此成爲一個安全避風港。

從基本面來看，利率上升的時機和幅度將提升銀行的淨息差、淨利息收入和股本回報率，並將成爲2022財年的關鍵催化劑。滙豐銀行 （00005） 的第一季度業績已經反映淨利息收入自疫情爆發以來持續大幅改善。然而，其他銀行沒有出現同樣情況，這或許因爲滙豐銀行的資產組合更加多元化（英鎊和美元佔40%以上）。

踏入下半年，聯儲局可能在未來兩次會議上加息50點子，預料利率上升將對銀行帶來更顯著的正面影響。關鍵因素為港元市場利率何時可以顯著上升，這是由於1個月期限港元香港銀行同業拆息（Hibor）還是保持在0.25厘左右的低位，而1個月利息期的美元利率則已經爲1.16厘。

本港樓市開始出現蝕讓潮，他指，香港樓價和成交量最近呈現弱勢，如果這趨勢進一步加劇，可能導致更大撥備壓力，為銀行股股價帶來不利因素。

銀行股今日走弱，恒生跌0.6%，曾低見134.6元，創3個月新低。滙豐及渣打 （02888） 現跌1%，中銀香港 （02388） 跌0.2%，東亞 （00023） 跌0.9%。

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編輯：姚卓然

 

中銀香港（02388） 本地銀行股 港股 股票 加息 銀行 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

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