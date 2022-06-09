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中銀香港2388現價可吼入？止蝕位＋上望目標一次過睇晒

股市 14:56 2022/06/09

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金融股表現偏軟，中銀香港 （02388） 今日再微跌不足1%，徘徊於29元水平，不過富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）認為短線走勢不錯，近半年走勢向上，現價值得買入，可睇28.2元止蝕，上望第一關先睇30.9元，再望32元。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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