中銀香港2388現價可吼入？止蝕位＋上望目標一次過睇晒 股市 14:56 2022/06/09 分享： 分享： 金融股表現偏軟，中銀香港 （02388） 今日再微跌不足1%，徘徊於29元水平，不過富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）認為短線走勢不錯，近半年走勢向上，現價值得買入，可睇28.2元止蝕，上望第一關先睇30.9元，再望32元。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 今日 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 今日 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 今日 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 你可能感興趣 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 今日 13:54 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 今日 12:51 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 12:24 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 最新專欄文章 更多 GX中國電車2845回吐近2% 前景+走勢分析速覽 今日 GX中國電車2845回吐近2% 前景+走勢分析速覽 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 今日 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 今日 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 今日 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 本地銀行股 中銀香港（02388） ADR 牛熊證 港股通 騰訊控股（00700） 見頂 阿里巴巴 騰訊 阿里巴巴－SW（09988）