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畢彼特加控安祖蓮娜祖莉 向俄財閥售酒莊股份損其聲譽

環球社會熱點 15:45 2022/06/09

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荷李活巨星畢彼特今年2月入稟控告前妻安祖蓮娜祖莉秘密出售酒莊股份，外媒披露畢彼特近日向法庭遞交新文件，加控前妻惡意向俄羅斯財閥出售股份，損害其聲譽。但外媒引述與安祖蓮娜祖莉關係密切的消息人士駁斥指控，反指一切是由畢彼特造成。

Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件 【下一頁】

畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）2008年購入位於法國科爾朗鎮（Correns）的Chateau Miraval酒莊，當時2人仍為夫妻。畢彼特今年2月入稟起訴安祖蓮娜祖莉，指她在未經自己同意下，將她持有的酒莊一半股份售予俄羅斯富豪Yuri Shefler名下企業Stoli。

畢彼特最近向法院遞交新文件，聲稱俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄羅斯財閥有業務往來要承受「巨大國際責任」。文件指控安祖蓮娜祖莉惡意向俄財閥出售股份，試圖讓Yuri Shefler取得酒莊控制權，目的是為侵害他精心打造的品牌聲譽。

文件更指安祖蓮娜祖莉違反2008年的協議，即畢彼特拒絕購買她持有的股份，她才可向其他人出售股份。

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安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家 【下一頁】

美國《PEOPLE》 引述與安祖蓮娜祖莉相關的消息人士，駁斥畢彼特所有指控全屬虛假，並指安祖蓮娜祖莉提出離婚及爭執撫養權後，她與子女一直無法返回酒莊，於是作出售酒莊股份的艱難決定。

消息人士稱，安祖蓮娜祖莉得知酒莊業務會由兩人子女繼承後，於是找來有經驗的商業夥伴協助打理生意，更表示她退出業務是合法行為。

至於接近畢彼特的消息人士則指前妻說法並不合理，稱為家庭保留財產最好方法，是其中一位家長保留具增值資產的一切擁有權。文件更強調家庭如擁有100%股份、資產比起只有40至50%股份的價值高得多。

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責任編輯：郭麗明

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