【家族辦公室】瑞銀：亞太家族辦公室看重資產估值大於通脹　投資加密貨幣作學習用途

▲ UBS發表2022年環球家族辦公室2報告， 左為瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄，右為瑞銀財富管理諮詢及銷售部大中華區投資及對沖基金主管Gunther Jost（林宇翔攝）

瑞銀發布「家族辦公室」研究報告，報告顯示在環球政治及新冠疫情不確定性下，預期家族辦公室的投資回報由高水平降至中等水平，同時又建議應更分散投資和風險作為策略性資產配置，而大灣區在中港融合下具發展潛力。

該行指出，整體及亞太區家族辦公室投資考量及範疇有別，整體達25%家族辦公室希望能以投資抵禦通脹，而亞太區則只有1成，相反，亞太區最看重的是資產估值。不過，接近8成整體及家族家族辦公室均優先考慮整體財富增長。此外，兩者在數碼範疇關注點亦有不同，全球逾8成看重數碼化轉型，亞太區則看重自動及機械化業務。

瑞銀第三年發布「家族辦公室」研究報告，於今年1月及2月期間訪問221個家族辦公室，全為瑞銀客戶，涉4930億美元財富。

逾半家族辦公室料5年內可持續投資將跑贏大市

瑞銀財富管理諮詢及銷售部大中華區投資及對沖基金主管Gunther Jost表示，近年流行可持續投資，超過一半家族辦公室表示過往曾作可持續投資，亦認為未來5年可持續投資將優於大市表現。但由於可持續投資無統一定義，因此約3成亞太區家族辦公室以環境、社會及管治作可持續整合定義，25%以排除法，即避免武器、煙草、賭博等類別投資。

另外，瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主席辜良雄指，私募市場仍然是家族辦公室主要投資重點，亞太區有79%家族辦公室投資私募股權，亞太區家族辦公室傾向直接投資私募市場，尤其與自身業務相關及熟悉的範疇。

亞太區市場約4成家族辦公室有意增加私募股權配置，比重佔2%。當中私募股權直接投資較往年明顯增加，私募股權直接投資按年增7個百分點至14%。辜良雄指逾7成投資私募科技範疇，家族辦公室為提高收益，希望能在早期階段以較低價投資。除科技範疇外，在老齡化社會令健康護理業務亦更為重要。

投資加密貨幣非求回報 乃是求學

至於加密貨幣亦是近年新興投資範疇，辜良雄表示，家族辦公室投資加密貨幣並非追求投資回報，而是以學習新興科技產品為主要目的，因此比重只佔1%至4%。

辜良雄亦指，即使在通脹持續高企下，亞太區家族辦公室較多傾向持12%現金作資產配置，略高於歐美地區之9%及5%。他指出，現金雖在通脹下會虧損，但亞太區家族辦公室正尋求具收益和潛在市場機會。

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