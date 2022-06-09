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日圓再創20年新低　人民幣維持區間波動

宏觀解讀 14:37 2022/06/09

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近日美債息回升，日圓再創20年新低，儘管美國通脹數據公布前，市場對聯儲局未來兩月各加息半厘的預期不變，6月份開始的縮減資產負債表的行動為美債帶來不穩性，投資者傾向減少美債持倉，導致美債息全面走升。另一方面，日本央行繼續維持超寬鬆貨幣政策，並可能容許通脹走高一段時間，以打破日本長期通縮的思維。因此，美日債息持續擴闊，加上央行立場短期內不太可能出現轉向，構成買美元沽日圓套利交易的條件。筆者認為，美元兌日圓將會上試135重要阻力水平，全年大部份時間將會維持在130水平以上波動。

日圓急挫亦帶動人民幣回落至6.7關口附近。現時，人民銀行及日本央行成為少數繼續寬鬆貨幣政策立場的央行，與全球央行展開的加息周期並不一致。然而，筆者認為日圓大跌未能大幅推低人民幣匯價。首先，本年至今人民銀行並未有進取減息，上月亦只是進行定向減息以支持房地產行業，並未有下調其他主要利率。中美息差走勢仍要由聯儲局緊縮周期所主導。第二，中國當局已經推出一籃子刺激政策，上海經濟重開有序，疫情仍然受控，最新公布的採購經理指數及貿易數據的反彈超預期，有助紓緩市場對中國經濟前景的憂慮。第三，油價再度飆升令日本貿易逆差惡化，對中國影響較為輕微，人民幣將相對強韌。因此，筆者對人民幣前景並不太過悲觀，維持對人民幣在6.6至6.8區間交易的判斷。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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