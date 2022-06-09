  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (四) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美漢持槍企圖暗殺最高法院大法官 遭警方拘捕

環球社會熱點 15:00 2022/06/09

分享：

分享：

美國加州一名男子手持槍械，企圖闖入最高法院大法官卡瓦諾的寓所暗殺對方，遭警方拘捕。據悉，這名男子因不滿墮胎權一案的判決意見書草稿外洩及德州槍擊案，故計劃暗殺卡瓦諾。

美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全 【下一頁】

26歲男子羅斯克（Nicholas John Roske）來自加州，當地周三（8日）凌晨時分攜帶一把格洛克17（Glock-17）手槍、彈藥、一把刀、錘子、螺絲批、鐵撬及胡椒噴霧等物品，前往卡瓦諾（Brett Kavanaugh）位於馬里蘭州的寓所附近。

法庭文件顯示，羅斯克在卡瓦諾寓所門前落的士時，遭兩名執法人員發現其形跡可疑。羅斯克當時帶著一個背囊及拎起一個行李喼轉身沿著街道走。

當地緊急服務部門其後接到一個聲稱來自羅斯克本人的電話。他在電話通話期間透露有自殺念頭，表示自己有槍，由加州到當地是要殺死一名特定的最高法院法官。

警方隨即派員到卡瓦諾的寓所門外拘捕羅斯克，而當時卡瓦諾及其家人都在寓所内。

美國眾院通過槍械管制法案 但料難過參院 【下一頁】

根據法庭文件，羅斯克表示他不滿意墮胎權一案的判決意見書草稿外洩，以及德州近期發生的槍擊案，他更相信卡瓦諾可能會作出放寬槍械管制的判決。

羅斯克被控企圖謀殺並不准保釋候審，預計本月22日再次上庭。倘罪名成立，羅斯克最高會被判監禁20年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

德國柏林汽車撞人案 警指疑兇有精神問題
今日
德國柏林汽車撞人案 警指疑兇有精神問題
約翰遜稱政治生涯剛開始 被嘲跛腳鴨首相堅拒辭職
今日
約翰遜稱政治生涯剛開始 被嘲跛腳鴨首相堅拒辭職
【德州槍擊】美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全
今日
【德州槍擊】美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全
Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
今日
Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件
美國眾院通過槍械管制法案 但料難過參院
今日
美國眾院通過槍械管制法案 但料難過參院

你可能感興趣

德國柏林汽車撞人案 警指疑兇有精神問題
今日 14:26
德國柏林汽車撞人案 警指疑兇有精神問題
約翰遜稱政治生涯剛開始 被嘲跛腳鴨首相堅拒辭職
今日 14:57
約翰遜稱政治生涯剛開始 被嘲跛腳鴨首相堅拒辭職
【德州槍擊】美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全
今日 12:42
【德州槍擊】美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全
政治 罪案 美國 謀殺 槍擊 馬里蘭 法官 加利福尼亞

上一篇文章

美法官住址網上易搵 參院共和黨領袖促立法保護法官

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍大致控制北頓涅茨克 烏收美78億援助（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍大致控制北頓涅茨克 烏收美78億援助（不斷更新）
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
食物價格成逾7成英國人夢魘 5分1試過食唔飽
食物價格成逾7成英國人夢魘 5分1試過食唔飽
新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間15:00）
人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂
人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款