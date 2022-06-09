美漢持槍企圖暗殺最高法院大法官 遭警方拘捕

美國加州一名男子手持槍械，企圖闖入最高法院大法官卡瓦諾的寓所暗殺對方，遭警方拘捕。據悉，這名男子因不滿墮胎權一案的判決意見書草稿外洩及德州槍擊案，故計劃暗殺卡瓦諾。

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26歲男子羅斯克（Nicholas John Roske）來自加州，當地周三（8日）凌晨時分攜帶一把格洛克17（Glock-17）手槍、彈藥、一把刀、錘子、螺絲批、鐵撬及胡椒噴霧等物品，前往卡瓦諾（Brett Kavanaugh）位於馬里蘭州的寓所附近。

法庭文件顯示，羅斯克在卡瓦諾寓所門前落的士時，遭兩名執法人員發現其形跡可疑。羅斯克當時帶著一個背囊及拎起一個行李喼轉身沿著街道走。

當地緊急服務部門其後接到一個聲稱來自羅斯克本人的電話。他在電話通話期間透露有自殺念頭，表示自己有槍，由加州到當地是要殺死一名特定的最高法院法官。

警方隨即派員到卡瓦諾的寓所門外拘捕羅斯克，而當時卡瓦諾及其家人都在寓所内。

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根據法庭文件，羅斯克表示他不滿意墮胎權一案的判決意見書草稿外洩，以及德州近期發生的槍擊案，他更相信卡瓦諾可能會作出放寬槍械管制的判決。

羅斯克被控企圖謀殺並不准保釋候審，預計本月22日再次上庭。倘罪名成立，羅斯克最高會被判監禁20年。

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責任編輯：鄭錦玲