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【示範單位直擊】長沙灣喜‧揚折實最平392萬起　發展商：提供優質單位助年輕人上車

股樓投資 17:51 2022/06/09

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由喜雋發展，位於長沙灣的喜‧揚公布首張價單，涉及32伙，折實入場最平393萬元起。喜雋發展有限公司代表梁志佳表示，希望提供優質單位助年輕人開心上車，月內賣樓。他又說，會視乎市場認購反應，可能在首輪開售前加推，料加價3%至5%。

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第1號價單資料顯示，喜‧揚首批32伙實用面積183至391平方呎，設開放式至兩房間隔，定價426.09萬元至832.3萬元，實用呎價約20,544元至23,602元。發展商提供樓價最高8%折扣，折實價由392萬元起，至最貴765.71萬元，折實呎價約18,900元至21,713元。

 

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發展商開放的示範單位以18樓A室為藍本，一房間隔，實用面積296平方呎。一入大門，即見長形玄關，設有收納空間。客飯廳採用長形開則，外連22平方呎露台，增加通風及採光效果。

單位採用開放式廚房設計，附送基本家電爐具。此外，睡房採用方形開則，屬套房設計，即浴室處於睡房內。值得留意的是，浴室有窗，屬明廁設計。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，市區細單位的租務需求強勁，租金回報可逾3厘。他續說，雖然政府於賣地條款加入限呎要求，但九龍市區小型單位未來供應有限，預計上車客及長綫投資者會把握機會入市喜‧揚。

同場加映︰【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 喜·揚 長沙灣

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