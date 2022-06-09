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【國際產業】歐洲議會支持2035年起禁售燃油車

環球政經 15:29 2022/06/09

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據CNN報道，歐洲議會議員周三（9日）投票決定於 2035 年起禁售新的燃油車，若得到歐洲理事會的批准，這將是世界上逐步淘汰汽油車最有力的法律之一。

該措施仍需由理事會辯論並通過成為法律，若提議完全批准或意味著混合動力汽車的銷量會下降，並會迅速過渡到全電動車型，但有一些立法者呼籲把禁令改為 90% ，而這意味著所有新車銷售當中有十分之一仍可能是內燃機。

德國議員彼得·利澤在周三（8日）指，他的中右翼 EPP 集團不支持 100% 禁令，因為若圍繞低碳合成燃料的技術隨著時間推移而改進，燃料車輛仍然有用，而他不認為政客應決定電動汽車或合成燃料車是否最佳的選擇。

歐盟委員會於去年 8 月首次宣布逐步淘汰內燃機汽車的計劃，而為促進電動汽車，歐盟委員會表示將要求 27 個歐盟成員國擴大汽車充電能力，在主要高速公路上的每 60 公里（37.3 英里）安裝一次充電站，並提高汽油和柴油燃料的最低稅率。

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責任編輯：關海儀

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