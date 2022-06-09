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【個人電腦】全球PC市場慘淡　IDC：今年出貨量減8.2％

科技 15:00 2022/06/09

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市場研究機構IDC日前發布報告，相信因市場需求疲軟及供應鏈短缺等因素影響，預測今年全球PC出貨量年減8.2%。

自疫情以來，遙距工作和學習模式令市場對個人電腦（PC）的需求激增，但隨著各國陸續恢復正常生活後，PC銷售熱潮逐漸退去。市場研究機構IDC日前發布報告，相信因市場需求疲軟及供應鏈短缺等因素影響，預測今年全球PC出貨量年減8.2%。

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據IDC報告顯示，今年全球PC出貨量將下滑8.2%至3.212億部，降幅遠大於先前預測的1%（約3.45億部），並指短期內很難看到強勁反彈。IDC預計，從2021年至2026年的5年期間，全球PC年均複合成長率為0.6%，陷入衰退週期。
 
另外，平板電腦市場亦不樂觀，據IDC估計，今年全球平板電腦出貨與2021年相比將下滑6.2%，降幅較早前預測的2%大。
 
IDC移動和消費設備追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示， 供應短缺已經持續困擾行業一段時間，最近中國部分地區的封鎖亦加劇其影響，雖然限制措施預計很快就會緩解，但供應鏈內的工人情緒仍然低迷，認為交貨量壓力仍持續存在。

【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案

責任編輯：黃顯晴

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