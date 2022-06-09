美法官住址網上易搵 參院共和黨領袖促立法保護法官

美國警方周三（8日）拘捕一名意圖暗殺最高法院大法官卡瓦諾的男子，該男子供稱因不滿墮胎權裁決草案外洩等議題而犯案。該男子同時透露，他在網上找到卡瓦諾地址。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾呼籲緊急立法，保護法官及其家人安全。

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法庭文件顯示，企圖暗殺卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的男子羅斯克（Nicholas John Roske）現年26歲，不滿最高法院關於墮胎權及德州小學槍擊案裁決下犯案。

羅斯克向警方透露，他在互聯網上找到卡瓦諾位於馬里蘭州的住址後，開始計劃暗殺卡瓦諾。

最高法院的墮胎權裁決草案外洩後，據報大批社運人士曾到卡瓦諾及其他保守派法官住所外抗議。當時媒體亦曾刊登卡瓦諾住所的圖片，民眾可透過簡單Google搜索查出具體位置，或利用美國免費人物搜索引擎Radari及公開的房屋記錄找到相關資訊。

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最高法院的墮胎權裁決草案外洩後，美國參議院上月一致通過一項名為《Supreme Court Police Parity Act》的法案，向最高法院大法官及其直系親屬提供相等於聯邦政府官員級別、全天候的保安措施。但法案尚未通過眾議院，部分民主黨人認為需涵蓋最高法院其他工作人員。

麥康奈爾（Mitch McConnell）周三呼籲眾議院立即通過法案，保護最高法院大法官及其家人安全。麥康奈爾早前譴責墮胎權決議草案外洩事件，呼籲進行刑事調查，找出洩漏文件給媒體的人。

在草案外洩後，支持墮胎權組織Ruth Sent Us在其網站發布一張地圖，顯示了包括卡瓦諾在内6名保守派大法官的住址，但其後刪除。組織周三於社交平台Twitter上表示，組織致力於非暴力抗爭，強調並未牽涉羅斯克企圖暗殺大法官一案。

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責任編輯：李俊儀