【滙豐控股5】滙豐全資擁有 網上貿易平台Serai結束業務

外電報道，滙豐(00005)決定關閉3年前成立的線上供應鏈數據平台Serai全部業務。報道引述滙豐消息表示，經徹底的業務審查後，集團決定讓Serai結業，強調純屬商業決定。Serai亦證實關閉的消息，指其服務將自6月25日起結束，雖然團隊取得了重大進展，但事實證明有關業務在商業上難以可行，故此作出結業的艱難決定。至下午2時，滙豐報50.65元，跌1.1%。

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報道又引述消息人士透露，過去3年，滙豐在有關業務上投資約7,000萬美元，過去數周已開始結束業務。Serai成立時曾表示，平台旨在連結全球買家及供應商，企業能在這平台尋找一系列供應鏈解決方案。

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