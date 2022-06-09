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藥明生物2269股價續升破頂　已見轉勢訊號可加注？

股市 13:54 2022/06/09

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藥明生物 （02269） 新廠投產，股價5連升，今日繼繽逆市上揚，一度破頂高見72.1元，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指股價破位企穩69.55元是轉勢訊號，可慢慢加注，料短線會有獲利盤，略嫌超買，現價位可先等下一個回吐再入場。 足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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