藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 股市 13:54 2022/06/09 分享： 分享： 藥明生物 （02269） 新廠投產，股價5連升，今日繼繽逆市上揚，一度破頂高見72.1元，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指股價破位企穩69.55元是轉勢訊號，可慢慢加注，料短線會有獲利盤，略嫌超買，現價位可先等下一個回吐再入場。 足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 今日 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 今日 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 你可能感興趣 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 今日 12:51 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 12:24 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 今日 13:22 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 最新專欄文章 更多 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 今日 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 今日 騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 2022/06/08 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 藥明生物（02269） ADR 牛熊證 港股通 騰訊控股（00700） 見頂 阿里巴巴 騰訊 阿里巴巴－SW（09988） 值博率