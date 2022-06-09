【美股招聘】Intel 凍結PC及晶片部門招聘最少2周

據路透社報道，美國半導體公司英特爾 (INTC.O)現已暫停PC 桌上電腦和筆記本電腦晶片部門的招聘，以削減成本，而其他削減成本的措施也包括限制參加行業活動及暫停出差等。

根據周三（8日）的備忘錄指，英特爾公司正在其部門暫停所有招聘及工作申請，而該部門在重新評估優先事項後，一些招聘可能會在兩週內恢復。

英特爾公司在一份聲明指出，「集中支出重點和優先次序將幫助我們度過宏觀經濟的不確定性，並使我們能執行戰略及履行我們對客戶、股東和員工的承諾。」。

英特爾公司的股價在過去一年下跌了近 28%，而該公司已告知投資者要為毛利率低於歷史水平做好準備，因為其現斥巨資追趕台積電 (2330.TW) 等競爭對手。

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責任編輯：關海儀