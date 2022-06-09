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德國柏林汽車撞人案 警指疑兇有精神問題

環球社會熱點 14:26 2022/06/09

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德國首都柏林周三（8日）有汽車衝向人群，造成一名教師死亡，十多人受傷。初步調查顯示，涉事司機擁德國及亞美尼亞人雙重國籍，懷疑他在精神問題下犯案。警方表示，在車內發現一張土耳其海報，正調查是否與案件有關。

德國柏林有汽車衝向人群 最少一死數十傷 【下一頁】

德國時間周三早上10點半，柏林西部的繁忙購物街道有汽車衝向行人，造成一名女教師死亡，14名學生受傷，部分傷勢嚴重。警方指，這班師生來自中部黑森州（Hesse）小鎮，當時正參加學校旅行，學生年齡介乎16至17歲。

警方當場拘捕29歲男子，司機擁德國及亞美尼亞人雙重國籍，居住在柏林。警方否認在車內找到自首書，但發現一張土耳其海報，由於土耳其與亞美尼亞關係緊張，正調查是否與案件有關。

柏林內政部長斯普蘭格（Iris Spranger）表示，初步調查顯示司機有精神問題，懷疑他精神受影響下犯案。

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英女情迷主診醫生被發禁制令 曾瘋狂跟蹤同騷擾 【下一頁】

目擊者指，男子駕駛一架小型雷諾（Renault）汽車衝上人行道，然後駛到馬路並再次衝向路邊，最後穿過百貨公司玻璃撞入室內，他其後棄車逃跑，但被附近路人攔截並移交警方。

蘇格蘭裔美國演員John Barrowman亦身在現場，他表示當時汽車撞向坐在露天桌椅食早餐的人，然後撞至百貨公司停下。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在Twitter發文形容事件「可怕」，對於學生來說，學校旅行竟變成噩夢，祝願他們及死傷者家屬能早日康復。

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責任編輯：郭麗明

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