▲ 【大行報告】交銀國際：比亞迪與特斯拉由競爭對手變商業夥伴 料能在電池競爭中突圍、潛在升幅約25%

交銀國際發表報告表示，比亞迪 （01211） 執行副總裁廉玉波表示，公司即將向特斯拉（Tesla，美：TSLA）供應電池，這是比亞迪首次確認與特斯拉的業務合作關係，認為公司的電池有力突圍而出，予「買入」評級，目標價382元，意味潛在升幅約為25.4%。

比亞迪午後升0.8%，報304.6元，今早一度高見311.4元，創去年12月新高。

目前特斯拉有近半數的車輛採用寧德時代（深：300750）的磷酸鐵鋰（LFP）電池，同時亦採用LG及松下（Panasonic）的鎳鈷氧化物電池。該行指，比亞迪電池業務今年有所加快。寧德時代於今年4月的磷酸鐵鋰電池市佔率僅為34%（對比2021年為50%）。而比亞迪市佔率則增至47%（對比2021年為31%）。

該行相信，隨着車企對電池需求增加，比亞迪的LFP電池和刀片電池因成本效益及能量密度高，有望在競爭中脫穎而出。不過，交銀國際認為，比亞迪會先滿足國內需求，料今年供應電池予外國市場有限。

另外，該行預計其電動車DM-i車型和升級周期將帶動新能源汽車銷售。而上半年插電式混能車的需求強於預期，受惠其價格吸引和長續航力，預計公司車款在明年將繼續暢銷。由於新能源汽車和電池銷售前景亮麗，維持對比亞迪「買入」評級，目標價382元。

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編輯：姚卓然