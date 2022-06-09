【虛擬頭像】TikTok推自家虛擬頭像工具　模仿用戶手勢和動作

▲ 用戶可以在TikTok Avatars自定義頭像的臉型、膚色、髮型、配飾和化妝。（TikTok）

不少社交平台都有自家的虛擬頭像創建工具，例如蘋果（Apple）的Memoji、Facebook（FB）和Instagram（IG）的Avatars，以及Snapchat的Bitmoji。短片平台TikTok亦宣布全球推出TikTok Avatars，幫助TikTok用戶在平台上創造他們的虛擬頭像。

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要使用TikTok Avatars功能，用戶只需打開TikTok應用程式，將相機翻轉為自拍模式，然後點擊效果，再選擇頭像效果。接著，用戶就可以使用預設圖片或按新按鈕來創建自定義頭像。

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用戶可以自定義頭像的臉型、膚色、髮型、配飾和化妝。除頭像照片外，用戶還可以錄製配有該虛擬頭像的影片，這些影片會跟隨用戶的面部動作和表情進行模仿。

TikTok表示，建立包容性的功能和體驗是其優先事項，該公司希望與不同創作者集體合作，使TikTok Avatars成為社區中最具包容性和代表性的體驗。

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責任編輯：陳卓賢