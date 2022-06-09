【虛擬經濟】全球首個籃球NFT項目Kong Ballers 1,200元鑄造價送10大福利 銅鑼灣舉辦3日快閃NBA藏品展

本地甲組籃球員有份參與的NFT項目「Kong Ballers」，號稱是「全球首個籃球NFT項目」，創辦人期望藉此聯同世界各地籃球組織，共同推進本地籃球發展，孕育下一代籃球新星。項目將會推出逾8,000個「籃球猿」造型的NFT，每個鑄造費為1,200元，持有者可享有10大「賦能」福利，當中包括前往NBA現場觀看賽事、NBA LIVE PASS及擁有籃球巨星稀有珍藏品等。由6月10日至12日，主辦方將於銅鑼灣Metacade舉辦是次NFT項目的介紹活動，同場並會展出多件首度現身香港的珍稀NBA收藏品。

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根據Kong Ballers主辦方透露，此項目「以建立世界性以及地區性的籃球社群為綱領，主要針對籃球盛行的地區，如美洲、歐洲、亞洲等地，希望可以透過NFT打破地域局限性，以籃球元素匯聚世界各地籃球熱粉，幫助年青人以及促進新一代籃球發展，讓籃球熱粉的『籃球夢』得以成真。」

此項目背後獲不少籃球界人士支持，包括擔任項目全球項目大使的NBA冠軍級人馬Tracy Murray，他曾於1995年協助候斯頓火箭奪冠，2015年擔任湖人隊副教練，曾與高比拜仁在並肩作戰。亞洲區方面則可以找到香港隊隊長惠龍兒（Duncan Reid）、香港隊隊員黃律堯，以及前香港隊隊員香振強，作為亞洲區項目大使協助宣傳。

此項目的NFT圖像，由洛杉磯設計團隊Nes負責。此團隊曾為不少籃球運動進行插畫工作，其最新作品為2022年NBA全明星比賽名人賽的球衣。此項目NFT圖像在設計上加入了大量特色籃球元素，以強而有力的猿人為重點角色，並圍繞猿人加入不少生動元素。而為讓項目引起香港受眾共鳴，背景上特意加入富香港特色的背景——彩虹邨籃球場作為亮點。

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Kong Ballers聯合創辦人Chris Choi表示，他們並不鼓勵NFT數碼藝術品炒賣活動，其項目重點在於「賦能」部分，意即NFT持有人可以享有實際的會員福利，包括：

1.帶你去睇NBA現場賽事 2.送你 NBA Live Pass請你睇NBA 3.每月送你籃球巨星稀有收藏品 4.獎賞 1 - 創作者得益分享 5.獎賞 2 - 質押賺取加密貨幣 - $KBC 6.參加持有人限定活動 7.參加持有人限定NBA2K比賽贏取豐富獎品 8.獲取合作項目白名單及空投 9.持有人專享商務合作優惠 10.進入持有人限定Discord頻道

由於NFT數目逾8,000個，一些成本較高的福利就並非每個會員都可享有。以項目的最大賣點為例：由旅遊運動達人暨籃球收藏家Thomas Leung，帶同NFT持有人前往觀看NBA現場賽事，主辦方更會一條龍包辦機票、酒店及NBA門券等事宜，這項福利就需要通過抽獎分配。

至於線上觀賞NBA比賽用的NBA LIVE PASS，據知NFT共分為4個會員層級，頭兩個層級的會員每月即能自動獲得NBA LIVE PASS，其餘兩個層級則能通過自家的$KBC加密貨幣來換取。事實上，此項目的所有活動，包括參加每月NBA2K電競比賽以贏取獎品，都需要通過$KBC代幣來進行，NFT持有人只需要質押（不賣出）NFT，即能賺取$KBC代幣。

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主辦單位由6月9日至12日，將於銅鑼灣羅素街38號Metacade by Pong Group，舉行一連三日快閃藏品展覽，屆時除展出籃球賦能NFT項目Kong Ballers，更有多件首度現身香港的珍稀NBA收藏品，當中包括：高比拜仁在2013年籃球之旅，最後一次訪港時的簽名球鞋、見證米高佐敦取得三連霸的簽名地板（1987-1994芝加哥公牛隊場館的真實地板）、全球限量369件的美國夢幻一隊米高佐敦15週年金色球衣等。

在快閃藏品展覽期間，公眾即場購買NFT 及收藏品，更有機會獲得軒尼詩限量版籃球和球衣（數量有限）。除此之外，部分限定NFT套裝更可以優惠價同時購入Kong Ballers NFT及籃球收藏品。

《Kong Ballers世界籃球殿堂NBA x NFT》展覽活動現場實拍：

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責任編輯：嚴浩文