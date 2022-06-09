約翰遜稱政治生涯剛開始 被嘲跛腳鴨首相堅拒辭職

英國保守黨否決對黨魁約翰遜的不信任動議，約翰遜成功留任首相。但有148名英國議員投不信任票，重挫約翰遜管治威信。約翰遜重申不會辭職下台，稱他的政治生涯剛開始，無人能阻止他繼續服務民眾。蘇格蘭民族黨議員布萊克福德形容，約翰遜現時是「跛腳鴨首相」，超過6成下議院議員不信任他。

保守黨反對派堅持拉約翰遜落馬 英揆表明無意提前大選 【下一頁】

約翰遜周三（8日）出席國會質詢大會，期間再度重申不會辭職下台。工黨議員葉安琪 （Angela Eagle）質問約翰遜，當有148名後座議員未能信任他時，為何英國民眾應該繼續信任他。

約翰遜指其政治生涯才剛剛開始，過往亦因為一些巨大的成就而與人為敵，但絕對無人能夠阻止他繼續為英國民眾服務。

布萊克福德（Ian Blackford）為蘇格蘭民族黨（SNP）位於西敏的領袖。他表示過去一直呼籲約翰遜辭職皆以失敗告終，但事實證明保守黨中有41%議員同意其想法。布萊克福德指現時66%下議院議員不支持約翰遜留任，形容約翰遜是「跛腳鴨首相」（ lame duck prime minister），在一個意見分歧的國家中領導一個分裂的政黨。

約翰遜則形容對方是團結英國的關鍵人物，更表示他希望布萊克福德繼續領導SNP。

英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版） 【下一頁】

約翰遜周一以59%支持率成功保住相位，較英國前首相文翠珊（Theresa May）2018年時的63%更低。文翠珊通過信任投票6個月後，被迫辭職下台。不過外界認為約翰遜支持率雖然較低，但因保守黨在下議院仍保持多數黨地位，較文翠珊更有優勢。

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責任編輯：李俊儀