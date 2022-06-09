騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知 股市 12:51 2022/06/09 分享： 分享： 科技股繼續強勢，騰訊 （00700） 半日再升逾1%，一度再破頂高見406.8元，半日收報395.6元。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指騰訊已升穿399.4元阻力，突破幾個月橫行區間，出現向好訊號，現價未必考慮沽，現支持位334元，料要等回調後會出現新的防守位。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 2022/06/08 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 2022/06/08 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 你可能感興趣 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 12:24 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 13:09 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 13:06 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 最新專欄文章 更多 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 今日 藥明生物2269股價續升破頂 已見轉勢訊號可加注？ 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 今日 港股短期跑贏美股？分析恒指下望咩位有支持 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 今日 阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 2022/06/08 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 騰訊控股（00700） 見頂 阿里巴巴 騰訊 阿里巴巴－SW（09988） 值博率 沽空 貨幣政策 美國聯儲局 美國