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騰訊700股價已轉勢？即市策略話你知

股市 12:51 2022/06/09

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科技股繼續強勢，騰訊 （00700） 半日再升逾1%，一度再破頂高見406.8元，半日收報395.6元。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析策略，指騰訊已升穿399.4元阻力，突破幾個月橫行區間，出現向好訊號，現價未必考慮沽，現支持位334元，料要等回調後會出現新的防守位。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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