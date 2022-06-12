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【數碼轉型】數碼專才重視創新　報告：軟件質素影響工作滿意度

18:00 2022/06/12

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眾多受訪者認為公司並沒有為他們配備合適的工具，來完成他們的工作。（資料圖片）

近年企業增聘程式開發人員和數碼營銷人員等數碼專才助力，加快數碼轉型。然而「工欲善其事必先利其器」，一些企業在轉型時卻未有兼顧技術工具上的發展。據內容管理系統（CMS）公司Contentful最新報告指出，高達85%數碼專才不滿公司的技術支援落後，而選擇辭職。

Contentful在今年3月向美國439名程式開發人員和數碼營銷人員進行調查，以了解企業技術配套對他們工作的重要性。調查發現，65%受訪者認為，公司為他們提供的軟件和工具，是直接反映公司對員工的重視程度。同時，66%受訪者指出，他們所使用的軟件質素，極度影響他們的工作滿意度。

【工作疲勞】混合工作易導致失誤？　逾3成企業曾錯誤傳送電郵失客戶

值得留意的是，眾多受訪者認為公司並沒有為他們配備合適的工具，來完成他們的工作。78%數碼專才認為，公司需要採用更新的技術，來幫助他們實現公司的目標。

管理佔據太多工作時間

Contentful指出，數碼專才的作用不應只是擔任技術管理員，而是創造未來體驗。不過，高達94%受訪者就表示，他們在工作中的創造性和創新能力，有時或經常地受到公司提供的技術所限制。

【職場文化】網絡保安工作壓力大　45%從業員考慮轉行

另一方面，61%受訪者提到，他們有一半以上的工作時間是花在管理上，結果留給他們創建和創新的時間很少。38%受訪者表示，他們必須使用的軟件和工具，經常限制他們發揮全部潛力和有效協作的能力。

數碼營銷人員的主要工作，理應是創造內容並進行推廣營銷，但報告指出，有24%數碼營銷人員表示，他們的大部分工作時間都花在了維護內容上。另有39% 人表示，他們在維護內容上所花的時間，與創建內容上花費的時間一樣多。

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責任編輯：陳卓賢

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