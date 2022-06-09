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【透明手機】初創Nothing確認7月12日辦發布會　透明智能手機終於登場

科技 13:14 2022/06/09

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Nothing日前正式宣布，7月12日將於倫敦舉行發布活動，推出第一款透明智能手機「Nothing Phone （1）」。（官網截圖）

智能手機品牌Nothing去年推出「真無線耳機Nothing Ear（1）」後，再計劃推出透明智能手機「Nothing Phone （1）」。Nothing日前正式宣布，7月12日將於倫敦舉行發布活動，推出第一款透明智能手機「Nothing Phone （1）」。

【架構重整】小米產品部及紅米產品部合併　成立智能手機產品部

Nothing是次以Return to Instinct（回歸本能）為發布主題，據悉，「Nothing Phone（1）」的主要設計元素為透明，機身背面設有照明燈管，將採用高通（Qualcomm）Snapdragon芯片。

另據Nothing創辦人裴宇（Carl Pei）早前預告，「Nothing Phone（1）」將以「集Android的最佳功能為一體」為賣點，運行自家作業系統Nothing OS，提供快速、流暢的個人化體驗，硬體則採用定制的字型、顏色、圖形元素和聲音。

Nothing表示，該企的目標為建構自家互聯智能設備生態系統，因此智能手機是計劃中的里程碑之一，預計未來將與第三方公司合作，持續生產其他智能設備。

【手機銷量】摺機出貨量激增　三星繼續稱霸

【手機技術】手機拍攝畫質超越單反相機　SONY稱2024年可以做到

責任編輯：文睿

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