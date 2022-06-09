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【全球通脹】全球現「縮水式通脹」　製造商偷偷縮小產品包裝容量？

商業 13:39 2022/06/09

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全球的民生或食品製造商正偷偷縮小包裝容量，導致「縮水式通脹」（shrinkflation）的現象急劇擴大。（法新社圖片）

全球的民生或食品製造商正偷偷縮小包裝容量，導致「縮水式通脹」（shrinkflation）的現象急劇擴大。

【疫市營商】大專、中學提前舉辦畢業禮　帶動花店近月生意升7成

有調查發現，美國Chobani Flips的酸奶偷偷從5.3安士縮減到4.5。英國雀巢則將其Nescafe Azera Americano咖啡罐從100克減至90克。日本零食製造商卡樂B（Calbee）更在5月份直接承認，其大部分產品的重量減輕10%，價格同時上漲10%，並歸咎於原材料成本的急劇上升。

美國麻省消費者權益提倡者Edgar Dworsky表示，從去年秋天開始，他就注意到麥片、廁紙、咖啡等商品已經出現「縮水式通脹」的跡象。

利用新標籤轉移視線

Dworsky還指出，製造商發現消費者在價格上特別敏感，但卻不會注意到包裝重量等小細節，因此有些公司會利用包裝上醒目的新標籤轉移視線，讓消費者忽略背後已偷偷縮水的產品份量。

標準普爾（Standard & Poor's）的數據顯示，5月全球消費者物價通脹指數已上漲了7%多，此上漲速度可能還會持續到9月底。

【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風

【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　

責任編輯：李智美

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