【理財智慧】強積金對沖三讀通過 一文了解到底咩嚟

最近與強積金的新聞比較多，例如強積金的基金可以購買政策性銀行推出的債券。上周立法會通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消已討論多年的「強積金對沖方案」，今次的方案與我們的息息相關，預計在2025年開始實施，本文便會介紹何謂強積金對沖以及對我們的影響。

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現時方案

根據現時的《僱傭條例》，被解聘的員工可以獲得長期服務金或遣散費，計算方法是按「最後一個月的工資2/3 *工作年資」，現時僱主可以利用僱主的強積金供款抵銷有關的費用，如果僱主部分高於長期服務金或遣散費，僱主無需額外支付，變相減少了僱主的開支。

對沖方案的弊病

強積金對沖方案一直被要求修例，主要原因是一個向商家傾斜的方案，因為僱員應得的長期服務金或遣散費變成由強積金支付，剝削了僱員的權益，可獲得的賠償減少。根據資料顯示在2020年和2021年共有123億的強積金供款被對沖，大部分的僱員都認為有關方案不合理。

取消對沖方案

對沖方案在上屆政府已經開始提出，今屆政府再決定落實執行。在完善選舉制度後，商界在立法會的比例減少，因此議案的阻力較以往少。根據現時的方案，政府將會撥款資助332億給僱主，頭3年僱主只需支付每名僱員上限3,000元長期服務金或遣散費，方案也在2025年才正式落實。

僱主擔憂

有僱主擔心對於中小企營運的壓力增加，因為要額外準備一筆撥備去支付有關的費用，要求政府提供更多的補貼。同時，僱主認為會有員工出現「博炒」的情況，在公司工作一定年期後，想前往另一公司任職，以博炒去獲得長期服務金。

但政府已提出，在下屆時將會推另一條法案，主要為僱主開設長期服務金或遣散費儲蓄戶口，也會為僱主提供適當的支援，希望在早期以補貼的形式減低取消強積金對沖後對僱主的影響。

對僱員而言，這個方案對我們是百利無一害。因為強積金方案已運作多年，多年來都引申不少的爭議，包括強積金對沖、管理費貴等。特別是移民潮和基金表現欠佳的情況下，讀者對於強積金的留意便會增加，每個人都希望退休後可以獲得保障，畢竟強積金也是自己多年的長線投資。

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記者：陳佳恩