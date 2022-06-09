【德州槍擊】美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全

美國德州早前發生大型校園槍擊案，造成21名師生死亡。槍擊案發生後人心惶惶，有企業更表示防彈背囊的銷量飆升，不少家長都憂慮子女安全而爭相購買防彈背囊。

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上月24日德州Robb小學發生大規模槍擊後，出售防彈背囊的企業Leatherback Gear透露公司銷售額自案發後飆升800%。

至於另一間企業Tuffypacks出售可放入背囊的防彈板，銷售額也飆升300%。

出售防彈裝備的商店MC Armor指，德州槍擊案發生翌日的兩成電話及網站顧客都是為了購買防彈板，而目前訂單正運送至全國各地。

另一間商店Atomic Defense本周在Facebook貼出防彈背囊9折的優惠廣告，宣稱這款背囊輕巧更可抵禦AR-15和AK-47步槍的襲擊。

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其中一名家長Angélica Azpeitia育有一名16歲兒子和一名4歲女兒，在槍擊案發生後也決定為子女物色防彈背囊。而部分防彈背囊的價格高達200美元，仍吸引不少家長購買。

不過也有部分人質疑防彈背囊未必可提供真正防護效果，指學生在校内上堂時通常都不會揹起背囊，而且背囊僅能覆蓋人體特定部分，難全面抵擋子彈。

美國一名前老師Carmelina Grilli質疑，購買防彈背囊的做法有如在傷口上貼膠布，只能緩和情況但無法解決問題根源。

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責任編輯：鄭錦玲