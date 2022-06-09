【LinkedIn新功能】LinkedIn仿效Clubhouse　開放直播平台

▲ 商業社交平台LinkedIn為增加平台競爭力，宣布現時正式向所有創作者開放直播功能，讓創作者可與不同用戶互動，以建立職場人脈。（官網圖片）

語音平台Clubhouse去年初突然爆紅，引不少社交平台爭相仿效。商業社交平台LinkedIn為增加平台競爭力，宣布現時正式向所有創作者開放直播功能，讓創作者可與不同用戶互動，以建立職場人脈。

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據外媒《Engadget》報道，現時所有使用「創作者模式（Creator mode）」的LinkedIn創作者只要同意平台的社區政策，就可以使用直播串流功能。雖然直播功能只限創作者使用，但所有的LinkedIn用戶都可以參與聊天。



LinkedIn表示，現時平台已有逾1000萬人使用「創作者模式」。為幫助這些創作者擴充人脈，公司正在調整搜索創作者時的資料顯示方式，以增加他們的曝光度。同時亦計劃將創作者的平台資料嵌入到其他網站，以便他們可在其他平台上推廣其LinkedIn內容。

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責任編輯：黃顯晴

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