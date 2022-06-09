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【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案

科技 12:38 2022/06/09

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近日有消息人士透露，Twitter選擇讓步，向Elon Musk提供完整數據，Twitter董事會還將於下月表決Twitter收購案事宜。（法新社資料圖片）

早前Elon Musk的法律團隊向Twitter發信，表示因Twitter拒絕提供垃圾訊息與假帳號的數據，或退出440億美元（約3450億港元）的收購交易，雙方僵持不下。惟近日有消息人士透露，Twitter選擇讓步，向Elon Musk提供完整數據，Twitter董事會還將於下月表決Twitter收購案事宜。

【保護兒童】IWF標記逾百萬張虐童圖片　防止兒童色情散播

據美國《華盛頓郵報》引述知情人士指出，Twitter董事會計劃向Elon Musk提供存取平台數據的權限，可查閱Twitter完整數據資料，當中包括平台垃圾訊息與假帳號的數據，總共為每天超過5億則推文的海量數據。

消息人士又透露，Twitter法務總監Vijaya Gadde向員工保證，Twitter與Elon Musk的交易仍進行中，預計董事會於7月底或8月初進行股東投票表決。

外界推測，Elon Musk堅持得到平台數據的主因為垃圾訊息與假帳號影響Twitter能創造多少廣告收入，同時可能為Elon Musk爭取融資資金帶來阻礙，因此他必需清楚了解Twitter現況。

【YouTube】Elon Musk抨擊YouTube　對詐騙廣告視而不見

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責任編輯：文睿

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