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【電力股】中廣核新能源5月發電量按年增1.1%

股市 12:23 2022/06/09

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【電力股】中廣核新能源5月發電量按年增1.1%

中廣核新能源 （01811） 公布，根據公司初步統計，今年5月公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量1,623.4吉瓦時，按年增加 1.1%。至中午收市，中廣核新能源升0.8%，報3.8元。

期內，中國風電項目增加21.1%，中國太陽能項目減少0.4%，中國熱電聯產及 燃氣項目減少9.4%，中國水電項目減少26.4%及韓國項目減少17.3%。公司指，由於水電項目容量按年減少了72兆瓦，以及位於韓國的栗村二期項目在5月份按計劃進行了小修，導致5月發電量按年減少。

今年首五個月，公司今年累計完成發電量7,833.5吉瓦時，按年增加1%。 其中，中國風電項目增加22%，中國太陽能項目增加5.4%，中國熱電聯產及燃氣項目減少40.9%，中國水電項目減少13.5%及韓國項目減少16.5%。

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編輯：姚卓然

港股 太陽能 電力 新能源 中廣核新能源（01811）

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