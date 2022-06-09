阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機 股市 12:24 2022/06/09 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 股價升勢未止，半日再升逾3%，一度破頂高見116.3元。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析指， 阿里巴巴 （09988） 已見超買，接近117至119元阻力位，非好的買入時機，已突破長下降軌或現轉勢，長線料再有一波升浪，建議等短線回調再買入，持貨等回調才會見新的止賺位。足本分析→【按此】 **港股見突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 2022/06/08 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 2022/06/08 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 2022/06/07 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 你可能感興趣 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 13:09 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 13:06 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 13:03 2022/06/08 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 最新專欄文章 更多 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 2022/06/08 低撈落後股、價值股 陳偉聰推介4類股份 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 2022/06/08 比亞迪1211破頂衝穿300元 汽車股現價追唔追？ 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 2022/06/08 大市上試兩萬二 港交所388目標價多少 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 2022/06/08 阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 2022/06/08 內地再批遊戲版號 騰訊700 VS 網易9999炒邊隻？ 阿里巴巴－SW（09988） 值博率 沽空 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 紐約期油 布蘭特期油