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阿里巴巴9988即將見頂回調？話你知現價是否食糊時機

股市 12:24 2022/06/09

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阿里巴巴 （09988） 股價升勢未止，半日再升逾3%，一度破頂高見116.3元。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析指， 阿里巴巴 （09988） 已見超買，接近117至119元阻力位，非好的買入時機，已突破長下降軌或現轉勢，長線料再有一波升浪，建議等短線回調再買入，持貨等回調才會見新的止賺位。足本分析→【按此

**港股見突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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