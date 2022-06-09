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提防經濟硬着陸　擁抱風險時機未到

宏觀解讀 12:15 2022/06/09

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美國4月份通脹現回落跡象，隨着環球各地經濟將陸續跨越滯脹高峰，能否從這個轉捩點過渡至「軟着陸」階段將成關鍵，鑑於暫未能排除美經濟硬着陸的可能性，仍未是重新擁抱風險的時候，投資者對股債等風險資產宜續抱審慎取態。

近期利好消息頻現，美國通脹壓力現紓緩跡象，就業市場仍向好，聯儲局最新公佈的5月議息會議紀錄，再次支持市場對加息的預期。美股近期因而再現升勢，但由於消費信心疲弱、高通脹、金融狀況收緊等長期利淡因素猶在，股市回升很大機會只是投資者藉較少或欠缺負面消息的形勢，趁低吸納股份以為沽空平倉所致。

股債等風險資產要走出谷底，全球經濟能否「軟着陸」將成關鍵。投資者應留意三大事態的走向，因這將取決未來環球經濟將「軟着陸」，還是「硬着陸」。其一，為中國內地經濟的復甦步伐，近月內地部分城市相繼實施防疫封禁措拖，各地封鎖時間需短暫，但對經濟帶來的影響不少。隨着上海和北京解封，不僅將利好中國經濟增長，與中國經貿關係密切的經濟體亦將受惠。除防疫措施鬆綁外，中國內地亦有望推出更多財政和貨幣政策支持經濟增長，內地經濟基本面或已經歷最壞情況，然而解封後的消費者取態仍存不確定性，加上國內監管政策，及全球需求放緩等因素，或會拖慢中國經濟的復甦步伐。

其二，則為歐洲對俄羅斯石油實施禁運的影響。與此同時，歐央行正準備於第三季開展歐洲的加息週期，這很大程度上是受到聯儲局的加息壓力影響。我們預計歐央行將於7月加息，但利率政策或會於今年稍後時間再度轉向，因戰事及禁運後能源價格對歐洲經濟增長帶來的衝擊，至少會將經濟推入技術性衰退。我們目前預測的基本情境為歐洲經濟將出現衰退，並認為現時市場對歐洲加息的預期過於進取。

其三，是以聯儲局為首，已發展市場央行的積極收緊流動性行動，在不引發經濟衰退的前提下，為勞動力、商品及服務需求降溫，以實現「軟着陸」。考慮到美國經濟增長面臨的風險，以及認為實際利率在一段較長時間內將難以控制，我們預計聯儲局今年整體緊縮政策將低於其和市場現時的預期。鑑於美國就業市場依然強勁，聯儲局官員近期言論也淡化經濟衰退的風險。美國經濟衰退不是我們預測的基本情境，但風險似乎較美聯儲承認的還要高。目前我們預期美國經濟「軟着陸」的機率為40%，「硬着陸」的機率則為35%。意味「軟着陸」的可能性稍高，惟能否持續監測美國經濟存在多少衰退風險，以及聯儲局的評估是否準確，將為未來數月資產配置決策的關鍵。

總而言之，目前環球經濟正處於走向「軟着陸」及「硬着陸」的分岔口，我們對投資股債等風險資產維持審慎的看法。展望6月，預期基本面將調整，避險情緒將續主導投資市場，投資者應提防環球經濟或現「硬着陸」，現階段或難言重新擁抱風險。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

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