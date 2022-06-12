【創業兵團】樂手夥維修師丈夫　創木管樂專門店

▲ 維修樂器雖然是冷門行業，但Music Plus市場執行經理陳怡相信，隨着學習樂器的人數增加，維修樂器仍然有需求。（黃建輝攝）

要將興趣變成事業並非易事，喜愛吹奏單簧管的陳怡，夥拍樂器維修師，創立Music Plus木管樂專門店，提供木管樂器維修服務及樂器買賣。

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她由打工仔到擁有自己的生意，當中遇到不少挑戰，在疫情期間店舖生意額更大跌近一半，公司亦要推出相關措施應對，如網店推出防疫消毒保養樂器專用清潔用品，而客人亦可速遞樂器到店維修。

由於木管樂器內部有大量細小零件，維修有一定困難。Music Plus市場執行經理陳怡指出，有些中古樂器（即古董樂器）因為制式與現代樂器有距離，而且樂器設計在當時尚未成熟，相比現代樂器，維修時要花上3至4倍的時間處理問題。

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拓音樂教育 擬聘活動統籌師

她笑言，丈夫是完美主義者，在他手上的樂器，不完美解決問題勢不罷休，而丈夫為不影響工作進度，甚至會犧牲自己的休息時間。

由於公司主要從事木管樂器維修服務及樂器買賣，陳怡計劃未來會提供音樂教育及課程，同時亦會增聘活動統籌師和課程經理，以配合公司業務發發展。

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記者：廖淑瑩

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