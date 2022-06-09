▲ 【環球經濟】景順：環球經濟「超級奇怪」惟市場情緒非常負面 投資時要精挑細選

全球關注經濟下滑及通脹情況，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，現時環球經濟並不惡劣，反而用「超級奇怪」形容環球經濟比較合適，因環球經濟的某些方面非常正面，而某些方面非常負面。但市場情緒非常負面。

Kristina Hooper稱，俄烏戰爭愈演愈烈，導致糧食可能短缺、供應鏈中斷及成本上升，而且過去五週，原油價格飆升，能源價格會傳導到整個經濟，從而推升許多其他商品價格，通脹率回到央行目標2%左右的可能性微乎其微，而英國和歐元區經濟走弱，衰退風險加大。

不過，美國工資增長出現良好跡象，表明通脹更加「棘手的」部分，即工資可能問題沒那麼大，而且美國、德國和英國的通脹預期已下降，部分經濟指標表明通脹應會很快開始放緩，中國亦放寬新冠肺炎疫情防控措施，經濟數據應會開始改善，再加上拜登政府正在考慮取消部分特朗普執政時期推行的關稅，中國出現監管放鬆的跡象，種種情況都反映環球經濟沒有市場預期般惡劣。

她認為，多年來超寬鬆貨幣政策創造了水漲船高的漲潮，現在將需要精挑細選和敏銳洞察，專注於在此環境可能表現良好的行業和公司。

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