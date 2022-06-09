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【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、和黃醫藥、新奧能源

股市 12:38 2022/06/09

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恒生指數中午收報21961點，跌52點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯國際 （00981） 、和黃醫藥 （00013） 、新奧能源 （02688） ，詳情待石Sir為你分析。

Time Code：
00：10–行業板塊升跌及期指走勢分析
10：40–石Sir點睇醫藥股前景？   和黃醫藥（00013）資金流出可追？   
13：58–內地經濟復元有利芯片股    中芯國際（00981）量度升幅睇幾多？
16：22–新奧能源（02688）阻力位速睇   燃氣股整固後再升？  
 

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 石鏡泉 中芯國際（00981） 和黃醫藥（00013） 新奧能源（02688）

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