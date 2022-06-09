【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、和黃醫藥、新奧能源

恒生指數中午收報21961點，跌52點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯國際 （00981） 、和黃醫藥 （00013） 、新奧能源 （02688） ，詳情待石Sir為你分析。

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00：10–行業板塊升跌及期指走勢分析

10：40–石Sir點睇醫藥股前景？ 和黃醫藥（00013）資金流出可追？

13：58–內地經濟復元有利芯片股 中芯國際（00981）量度升幅睇幾多？

16：22–新奧能源（02688）阻力位速睇 燃氣股整固後再升？



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