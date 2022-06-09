Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）勝出與前妻Amber Heard的誹謗案，其代表律師團隊功不可沒。尊尼狄普兩位代表律師在勝訴後首次接受電視訪問，暗示尊尼狄普或放棄1,500萬美元（約1.17億港元）賠償金，但Amber Heard需要滿足一項條件。

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尊尼狄普的代表律師Benjamin Chew及巴斯克斯（Camille Vasquez）周三接受美國全國廣播公司（NBC）節目《Good Morning America》訪問，為勝訴後首次公開討論案件。

主持George Stephanopoulos問及如果Amber Heard放棄上訴，尊尼狄普會否願意達成和解放棄金錢賠償。

Chew表示律師與客戶之間有保密協議，不能公開溝通內容。但正如尊尼狄普作證所指、結案陳詞中亦明確表示，尊尼狄普從來不是為了錢，重點是恢復名聲。裁決最終亦還尊尼狄普清白，是一場徹底的勝利。

Chew補充指即使Amber Heard堅持上訴，他們對上訴結果相當有信心，因對方上訴理據絕不合理。

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女律師巴斯克斯表示，她對於Amber Heard律師團隊聲稱尊尼狄普勝訴是女性權利倒退的言論感到失望。她稱質問Amber Heard的每一個問題，都與她之前說過的話有關，強調Amber Heard是被自己的說話打倒。

巴斯克斯續指，勝訴關鍵是事實及證據。尊尼狄普向大家坦承酗酒及吸毒問題，但Amber Heard沒有對任何事負責，陪審團甚至全世界都聽到雙方供詞，他們依據事實作出一致裁決。

巴斯克斯形容尊尼狄普勝出官司後感到解脫，並引述尊尼狄普的朋友指，已經有6年未見過他笑得如此愉快。

法官Penney Azcarate早前要求尊尼狄普與Amber Heard在6月24日前達成和解協議，否則將依照陪審團裁決命令。

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責任編輯：郭麗明