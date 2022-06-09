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【疫市營商】大專、中學提前舉辦畢業禮　帶動花店近月生意升7成

商業 12:00 2022/06/09

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有花店店主反映，5月的生意額比首季每月平均升7成。（資料圖片）

臨近畢業季，不少消費者均會購買花束送給畢業學生，帶動了花店近月的生意。有花店店主反映，5月的生意額比首季每月平均升7成，更有不少消費者選擇參加工作坊，自行製作花束送給畢業生。

【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風

花店Keep A Secret Workshop店主李小姐反映，5月的生意額比首季每月平均升7成，人均消費約為400至500元，大熱產品是小型的畢業花束。

李解釋：「近期主要為中學畢業季，我們以小型花束為主打產品，並用優惠價提供工作坊吸引客源，故有不少消費者選擇參加課程，並自行製作花束送給畢業生」。

她反映，不計算疫情的影響，一般來說畢業禮物的銷售旺季是3月、6月至7月、9月至12月。

提到防疫措施對生意造成的影響，李表示，該企的教學課程及工作坊於疫情期間暫停營運，對收入造成打擊，加上近年不少畢業禮遭取消，成本方面亦因運費上升增加壓力，故以小型花束作主打銷售產品，並以平價促銷來吸引消費者。

李亦提到，市民的消費意慾至母親節前一星期開始旺盛，認為節日氣氛有一定推動作用。

【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　

【旅遊復甦】人手短缺削班混亂　歐洲調低航空復甦預期

記者：李智美

 

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