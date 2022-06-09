【理財智慧】續保變cut單 一文了解保單復效及寬限期

最近陸續出現不少與保單有關的事件，繼有藝人買保被騙和被誤導後，最近也有市民向媒體投訴，指自己因為轉換地址而無故被取消保單，因此本文便會讓讀者了解保單復效、寬限期和不保事項。

同場加映:【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

事件起因

參考網上的資料顯示，夫妻二人早於2019年購買一份高端醫療保險，該公司賣點是沒有經紀跟進。保單於去年9月到期，夫妻兩人都按要求續保，後來夫妻兩人搬家換地址，但保險公司一直寄信件到舊地址，後來也被保險公司通知未有交保費，被要求復效保單和增加不保事項，最終事件仍在處理中。

有無經紀分別

現時不少網上保險公司應運而生，賣點是無經紀跟進，所有的提問和申償都是自己在網上申請、也有專人在熱線和網上解答問題。好處是大多虛擬保險所徵收的保費較低；但缺點是可能有盡職的經紀跟進，可能會「跟得足」、可以節省時間處理提問和索償。

寬限期

除了整付外，大多時保單都是以年繳或月繳方式交保費，但如果遲了交保費的話，保險公司一般都提供寬限期，情況與買車上會一樣，未有供款也不會即時賣走你的車，也會提供一段時間寬限期。只要在寬限期內提交保單，保單都不會失效，在寬限期申請索償也可以。但如果在寬限期前未交保費，保單便可能會失效。

保單失效

部分人壽保單會提供保費假期，可以事先向保險公司申請，但需要在供款一定年期才可以申請，但假期後也仍要恢復供款。如果無保險假期下，過了寬限期後，如果保單持有人在戶口有超額供款、現金價值或紅利，保險公司便會自動扣除，否則保單便會失效。例如以上述事件為例，由於是醫療保單，即每年整付保費，因此保單內不會有超額保費或紅利，因此過了寬限期後便會自動失效。

不保事項

由於保單失效後，要重新恢復保單，即要重新審核保單，保險公司有權按投保人的體檢報告增加不保事項，不保事項即在核保過程，保險公司拒絕保障有關疾病或有關器官引起疾病。

建議

如果投保人有任何疑問或收到保險公司寄來要求簽署的文件，可以向保險公司或經紀查詢，因為如果一經簽訂即投保人同意有關的內容，主動權便會在保險公司一方。當然保險公司也可以因此而拒保，但如果保險公司拒保，投保人也可以向保監會再查詢。最後，投保人記得準時交保費，任何一張保單都避免失效而引起保障或金錢上損失。

同場加映:【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩