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【大行報告】瑞信：四大因素推動中資科網股反彈惟大部分人錯失早段升浪　現階段偏好3隻科網股

股市 11:30 2022/06/09

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【大行報告】瑞信：四大因素推動中資科網股反彈惟大部分人錯失早段升浪　現階段偏好3隻科網股

中資科網股近日反彈，瑞信指，科網股急升與內地疫後重啟、中央及地方政府均推刺激經濟措施、滴滴（美：DIDI）調查完結顯示監管機構釋放正面訊號及第二季盈利指引未如預期般欠佳四大因素有關。

阿里巴巴旗下淘寶天貓香港站同推每滿300減50及直運優惠等【下一頁】

瑞信指，科網行業中，電子商貿反彈相對強勁（因近日618購節物表現理想），食品外送收入向上（補貼減少及數量增加），綫上遊戲又相對穩定（獲批版號增加意味下半年有向上空間），因此相信科網股市場下半年有望反彈，但串流平台則持續面對挑戰。

瑞信三原因認為科網股升勢未盡

大部分投資者都未能把握科網股近日的強勁升勢，但普遍預期現水平仍有進一步上升空間，因（1）監管放寬，預期會有更多正面的市場消息，（2）憧憬盈利見底，（3）調高行業在投資組合的比重，現時市場普遍看好網易 （09999） 、京東 （09618） 及美團 （03690）

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大摩看好京東在電商平台市佔率可提升、列為電商首選【下一頁】

經過此輪升勢後，瑞信看好快手 （01024） 、拼多多（美：PDD）及阿里巴巴 （09988） 。瑞信解釋，快手的營運改進及成本優化，變成盈利增長動力；市場對拼多多的持倉較低，而且基本面改善，相信會繼續推動盈利增長；阿里巴巴的估值吸引，撇除現金市盈率僅10倍，新業務虧損亦料見底，股份回購亦為股價提供動力。

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港股 投資推介 個股分析 市場動向 美股 上升空間 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 美團－W（03690）
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