【券商點睇】國泰君安： 專升本招生學額大幅增長 中教受惠國策

國泰君安指出，中教控股（00839）公布旗下中國高等教育學校2022/2023學年專升本招生學額增長比例介於19%至180%，總體較上年按年增加約70%至24,555人，主要由於國家落實「穩就業」、 「保就業」的決策部署，延長勞動人口受教育年限和增強勞動人口受教育程度，持續擴大高等和職業教育規模；公司以就業為導向的高質量課程受到學生廣泛歡迎；新學校、已投入使用的新校區及校區擴建為規模增長提供了容量。此外，除專升本招生學額外，公司的普通本專科招生學額正陸續獲得批准，預期將獲得大幅增長。

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該行預期，國家職業教育政策紅利會不斷釋放。4月20日全國人大常委會表決通過新修訂的職業教育法。新職業教育法明確， 國家鼓勵、指導、支持企業和其他社會力量舉辦職業學校，鼓勵金融機構通過提供金融服務支持發展職業教育。近期北京也印發了關於推動職業教育高質量發展的實施方案，料後續將有更多的配套政策出台。中教控股也將持續受惠於職教政策支持。

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中教控股的專升本招生學額大幅增加，有助於穩定公司未來增長預期，提振市場情緒，短期估值有望有所恢復。國泰君安又指，未來雖然由收併購帶來的外延增速有所放緩，但依靠學額與學費上升，仍能帶來高質量的內生增長。公司作為職業教育行業龍頭，受惠於政策支持，推薦買入。

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撰文：林衛