【券商點睇】中金：經歷股價回調後 中國建築估值更吸引

基於中國建築（03311）股價有所回調，中金認為主要因經濟預期企穩、市場風險偏好提升，導致建築板塊的交易情緒波動，考慮到當前公司核心競爭力和基本面穩健，且股價回調後估值更具吸引力，建議關注公司的投資機會，維持目標價12.3元，評級為「跑贏行業」。該行認為，香港政府開支增加驅動需求向好，本地業務的利潤率有望提升。預期今年香港政府開支有望平穩增長，並看好中長期北部區建設帶來的市場增長。

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此外，近年來公司憑借在投融資、科技等方面的獨特優勢，實現了大陸地區業務的持續較快增長。自2020年起，公司GTR、特色EPC等短周期項目逐漸取代PPP項目，成為公司大陸業務的主要增長引擎，而該類高利潤率、快周轉項目的取得以公司的科技競爭力為基礎。2021年國內新簽訂單按年增長24%，較上年加速，同時短周期業務佔比提升帶動收入增長加速。展望未來，中金認為公司科技實力不斷鞏固、有望帶動大陸訂單、收入延續較快增長。

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5月初以來，在港上市的建築企業股價回調，中國建築、中鐵（00390）、中交建（01800）分別回調約18%、8%、6%，期間恒生科技指數自底部反彈約20%。經歷近期股價回調後、公司估值更具吸引力。向前看，中金認為中國建築持續投入科技升級、進而在新的領域、新的區域應用拓展，有望成為公司股價上漲的催化劑，建議關注公司相關新項目中標情況。

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撰文：林衛