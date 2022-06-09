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【智能家居】三星Family Hub智能雪櫃更新　可觀看TV Plus直播電視節目

科技 12:00 2022/06/09

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即使用戶沒有三星智能電視或手機，都能直接在智能雪櫃上觀看TV Plus的直播節目。（Samsung）

物聯網（IoT）將各項人事物的數據和訊息結合，而智能家居就是實現這目標的重要場景。三星Family Hub智能雪櫃將於7月更新系統，允許三星電視直播服務TV Plus連結至雪櫃的內置電腦上，讓用戶能夠透過雪櫃的屏幕觀看直播節目。

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Family Hub智能雪櫃的用戶目前是可透過三星智能電視或手機，將數碼內容投射至智能雪櫃的屏幕顯示，但如果沒有這些設備的話，該屏幕就只有控制雪櫃功能的作用。

免費電視頻道  多達200個

三星表示，Family Hub智能雪櫃在7月進行系統更新後，即使用戶沒有三星智能電視或手機，都能直接在智能雪櫃上觀看TV Plus的直播節目，這些免費電視頻道多達200個，包括CBS和CNN新聞，以及美食和兒童節目等。

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系統更新後，Family Hub智能雪櫃也將獲得Art Gallery應用程式，可透過選擇不同圖案和畫面，將雪櫃的屏幕變成一件藝術品。

內置鏡頭升級   改良食品識別算法

另外，智能雪櫃的內置鏡頭也獲得升級。當用戶把食品放進智能雪櫃時，內置鏡頭就會掃描它們，然後根據所看到的成分，在屏幕上推薦食譜。而系統更新後，將會增強鏡頭的覆蓋範圍，以及改良食品識別算法和食品目錄，以識別更多的物品。

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責任編輯：陳卓賢

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