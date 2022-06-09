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美國眾院通過槍械管制法案 但料難過參院

環球社會熱點 12:01 2022/06/09

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美國上月發生多宗槍殺案，要求實施槍械管制呼聲日益高漲。美國眾議院通過一項加強槍械管制法案，提高購買半自動步槍的法定最低年齡至21歲。幾乎全數美國共和黨眾議員皆反對法案，外界料法案不會在美國參議院獲得通過。

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眾議院周三（8日）以223票贊成及204票反對，通過名為「保護我們孩子法案」（Protecting Our Kids Act）的法案。除代表緬因州的戈爾登（Jared Golden）及俄勒岡州的施雷德（Kurt Schrader）外，其餘所有民主黨眾議員均投支持票。

法案將購買半自動步槍法定最低年齡，由18歲提高至21歲，並禁止使用大容量彈匣。法案亦要求對購買即俗稱「鬼槍」（ghost gun）的無牌槍械人士進行背景審查，對加強槍械存放的規定。

美國紐約州簽署法案 禁21歲以下購半自動步槍 【下一頁】

法案僅得5名共和黨人支持，包括代表紐約州的Chris Jacobs、美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）的Brian Fitzpatrick、密歇根州的厄普頓（Fred Upton） 、俄亥俄州的岡薩雷斯（Anthony Gonzalez） 及伊利諾伊州的金津格（Adam Kinzinger）。

法案需最少獲10名共和黨參議員支持，才達到終止辯論「剪布」動議所需的60票門檻，通過參院的機會料不大。兩黨據報正進行談判採取較為溫和的槍械管制措施，外界料眾議院將在當地周四（9日）就「紅旗法」（red flag laws）投票，該法案允許當局若認為個別人士構成風險，可以要求法院頒布保護令臨時沒收其槍支。

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責任編輯：李俊儀

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