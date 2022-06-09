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【抖音TikTok】據指抖音擬設超市自營業務　名為「抖超送貨上門」

股市 11:11 2022/06/09

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【抖音TikTok】據指抖音擬設超市自營業務　名為「抖超送貨上門」

據內媒引述消息人士透露，字節跳動旗下抖音近期正在嘗試類似京東超市的自營業務，項目名為「抖超送貨上門」，在廣州、深圳及杭州等城市試點。該業務由字節跳動電商部門負責，與抖音本地生活業務分屬兩個團隊。

消息人士指，該項目保密級別很高，前期會從酒水和食品生鮮兩個主要品類發展，他又強調，目前尚未能構成「超市」 的概念。公司希望滲透一二線城市年輕的高收入群體，以提高用戶使用抖音電商頻次。

另外，報導指，今年抖音本地生活業務核銷後交易總額目標為500億元人民幣。這一數字約是市場測算的美團2021年到店、酒店及旅遊業務交易總額的六分之一。消息人士指，其中，到店餐飲承擔目標約40%，非餐飲部分（包括到店綜合、酒店旅遊等）承擔60%。抖音本地生活目前共有三支團隊，分別是直營銷售團隊、本地生活用戶增長團隊和運營團隊。其中直營銷售團隊就達到5000人。

相關文章：

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編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

 

 

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