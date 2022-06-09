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【先買後付】蘋果成立全資子公司　專門營運Pay Later貸款業務

科技 11:06 2022/06/09

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當客戶申請Pay Later服務時，蘋果將會對他進行「軟信貸審核」（soft credit checks）。（Apple）

蘋果（Apple）在本周二（7/6）開幕的「2022年全球開發者大會」（WWDC）上，宣布推出Pay Later「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL）分期貸款服務。據外媒《CNBC》報道，蘋果將成立一間全資子公司Apple Financing LLC，專責Pay Later貸款業務。

【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務

目前由蘋果發行的蘋果信用卡（Apple Card），是由高盛集團為其執行客戶信貸審核等金融責任；而成立Apple Financing LLC後，這些金融責任將會由蘋果自行處理。

如未能還款   也不上報信貸評級機構

Pay Later服務允許用戶在六周內將購買的費用分成4期等額付款，期間不收取利息和額外費用。據悉，當客戶申請Pay Later服務時，蘋果將會對他進行「軟信貸審核」（soft credit checks），萬一該客戶在期限內未有還款，蘋果將不會提供額外信貸，但也不會向信貸評級機構報告客戶的情況。

【統一規格】歐盟達成臨時協議　要求電子產品配備USB-C充電插口

《CNBC》就預測，Pay Later的貸款上限約為1,000美元（約7,800港元）。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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