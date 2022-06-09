【烏克蘭戰爭】烏指俄軍大致控制北頓涅茨克

俄烏戰爭持續3個多月，烏克蘭政府承認俄羅斯軍目前大致控制烏東的北頓涅茨克地區。烏軍目前僅控制北頓涅茨克郊區，目前料仍然有1.5萬名平民滯留北頓涅茨克。

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盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai周三（8日）表示，北頓涅茨克（Sievierodonetsk）目前大部分地區都已落入俄軍手中。他指烏軍僅能控制郊區部分，但戰鬥仍要繼續，也不能說明俄軍已經全面控制北頓涅茨克。

Haidai指烏軍目前已無法營救滯留當地的平民，北頓涅茨克與鄰近地區利西昌斯克（Lysychansk）戰前總人口約為20萬，而目前預計仍有1.5萬人滯留當地。

俄軍也加強在北頓涅茨克的部署，烏克蘭國防部估計俄軍在當地的軍備規模較烏軍多10倍。

烏軍更表示，距離北頓涅茨克西南約48公里的地區Bakhmut周圍遭空襲的次數增加，戰前曾有400名學生的一間學校更已經遭炮火全面摧毀。

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北頓涅茨克與利西昌斯克兩地，目前為盧甘斯克州僅餘未受俄軍全面控制的地區。烏克蘭指兩地在今次戰爭中不屬於戰略城市，不過烏軍的目標是於此地引起俄軍奮戰，從而削弱俄軍實力。

俄羅斯國防部聲稱，位於頓巴斯（Donbas）的烏軍在人力、武器及軍備方面遭受重大損失，更稱俄軍一夜之間在頓巴斯等地的戰役中造成480名人傷亡。

英國國防部表示，俄軍正從3個方向攻擊北頓涅茨克及背後的烏克蘭小塊地區。英方指烏克蘭正堅守防禦，相信俄烏雙方都不太可能在24小時内取得重大進展。

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責任編輯：鄭錦玲