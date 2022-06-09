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【港股市況】阿里巴巴再大升近7%　恒生指數高開106點（不斷更新）

股市 09:37 2022/06/09

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港股市況不斷更新

美股下跌，惟港股繼昨日升逾400點重上二萬二後，今早續高開百點。恒生指數開報22121點，升106點。恒生科技指數升1.4%，報4883點。阿里巴巴 （09988） 升近7%；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】滙豐 （00005） 逆市跌近2%；渣打 （02888） 跌0.6%；恒生 （00011） 跌近1%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌0.8%。

【09：35】【新世界系】新世界跌近0.1%　委任新創建CEO馬紹祥為執行董事　月薪逾75萬元

【09：33】【百度9888】百度升1毫　集度發布汽車機械人概念車、與首款量產車型90%相似　CEO：直接挑戰Tesla Model Y（圖集）

【09：31】東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 逆市跌逾5%。

【09：30】【汽車股】長汽開市彈2%　5月銷量插7.9%、產量升4.1%　新能源車銷售1.16萬輛

【09：28】紐約期油突破120美元，升2.3%，中海油 （00883） 升逾4%，開報11.64元破頂；中石油 （00857） 升0.5%；中石化 （00386） 逆市跌0.8%。

【09：21】恒生指數開報22121點，升106點。恒生科技指數升1.4%，報4883點。阿里巴巴 （09988） 升近7%；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升0.6%。

【09：13】期指升約116點，開報21965點。

【08：54】恒指黑期升約70點，報22068點。道指期貨跌26點，報32884點。

【08：16】【新股IPO】Vision Deal明登陸港股　錄輕微超額認購、94名專業投資者入股

【07：55】【中美貿易戰】耶倫料可撤減部分中國貨關稅　但非降通脹靈丹妙藥

【07：45】【新股IPO】友和集團2347下限2.1元定價　超額認購7.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22221點，升206點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報51.01元，較港收市價低0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報403.77元，較港收市價高12.37元或3.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高8.54元或7.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場關注環球經濟增長放緩，加上油價向上引發市場擔憂通脹進一步上升，美國10年債息重上3厘，美股低開，其後反覆下挫。道指收市跌269點，報32910點；納指跌88點或0.73%，報12086點；標指跌44點，報4115點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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