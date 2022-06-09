【恒指夜期＋ADR】夜期轉跌158點　美團ADR低港0.8%（不斷更新）

美滙指數及美債息在美國通脹數據公布前向上，美股及夜期受壓，夜期跌158點，低水236點，不過，藍籌股ADR則未見大跌，阿里美股較港股收市價高0.8%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 50.53 -0.1% 美團ADR 200.10 -0.8% 騰訊ADR 395.17 +0.1% 阿里巴巴美股 112.19 +0.8%

港股回吐，北水轉為吸資4.1億元，北水大手湧入中海油 （00883） ，淨流入10.9億元，美團 （03690） 亦吸資3.1億元。淨流出方面，騰訊 （00700） 遭北水淨沽8.6億元，藥明生物 （02269） 走資3.4億元。

11億北水買中海油

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港股回吐，回落至22000點水平樓下，恒生指數開報22121點，升106點，其後走勢反覆向下，曾跌逾200點低見21737點，恒生指數收報21869點，跌145點，成交1637億元。恒生科技指數跌1.4%，報4749點。阿里巴巴 （09988） 逆市再升逾2%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【22：58】夜期跌158點，低水236點

【18：56】恒指夜期升93點，報21884點。

【16：19】【新股IPO】友和集團2347暗盤高開逾四成 現升兩成、一手帳面暫賺800元

【16：10】恒生指數收報21869點，跌145點，再次回落至22000點以下水平，成交1637億元。恒生科技指數跌1.4%，報4749點。阿里巴巴 （09988） 逆市再升逾2%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌3%。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

【16：00】恒生指數U盤前跌169點，報21844點。

【15：47】樂透互娛 （08198） 最新飈升一倍，報0.5元，成交252.4萬元。

【15：34】樂透互娛 （08198） 破底低見0.226元後，尾市抽升逾7成，高見0.49元，成交228.8萬元。

【15：23】阿里巴巴 （09988） 午後曾倒跌，最新升近2%，報110.9元。

【15：12】恒指尾市跌約155點，報21859點；科指跌1.7%，報4734點。

【15：05】【本地銀行】瑞士寶盛：本地銀行股基本面下半年仍然良好 惟若樓價及成交量再走弱、銀行股恐受壓 恒生曾挫1%跌至3個月低

【15：02】潤啤 （00291） 跌逾6%；青啤 （00168） 跌逾4%；百威亞太 （01876） 跌近4%。

【14：58】長汽 （02333） 跌逾5%；吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 跌4%。

【14：51】比亞迪 （01211） 轉跌逾1%，低見296元。

【14：24】潤地 （01109） 午後升3%；中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升2%。

【13：56】大市午後跌逾200點，跌穿21800點水平，報21794點，跌219點；科指跌2.4%，報4703點。美團 （03690） 跌近半成；騰訊 （00700） 轉跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至1%內。

【13：45】【大行報告】交銀國際：比亞迪與特斯拉由競爭對手變商業夥伴 料能在電池競爭中突圍、潛在升幅約25%

【13：41】海底撈 （06862） 跌幅擴至逾6%，低15.58元。九毛九 （09922） 跌逾4%；呷哺呷哺 （00520） 跌逾3%。

【13：31】比亞迪 （01211） 將每股回購股份價格上限由不超過300元人民幣，調高至不超過400元人民幣，股價逆市靠穩升0.1%，至於其他車股則下挫，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌3%。

【13：25】美團 （03690） 跌4%，跌穿200元關口。京東 （09618） 、小米 （01810） 跌2%。

【13：21】恒指最新跌幅擴大至100點，至21900點水平；科指跌1.2%，報4761點。

【13：14】東方海外 （00316） 跌幅擴大至一成，低見246元；中遠海控 （01919） 跌近8%；中遠海能 （01138） 跌逾7%；太平洋航運 （02343） 跌逾半成。

【13：12】嗶哩嗶哩 （09626） 將於今日公布業績，股價午後轉升0.3%，報237.2元。

【13：11】基石藥業 （02616） 午後抽升一成，高見5.88元，成交1230萬元。

【13：07】大市跌幅最新收窄至25點，報21989點，再於二萬二關口爭持。

【13：03】藍籌當中，暫以升逾4%的碧桂園服務 （06098） 表現最好；海底撈 （06862） 跌近4%，暫為跌幅最大藍籌。

【13：00】阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌近3%。

【13：00】恒生指數午後初段跌約65點，報21948點；科指跌近1%，報4771點。

【12：40】【內房銷售】佳源國際上月銷售跌近7成 一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）

【12：23】【電力股】中廣核新能源5月發電量按年增1.1%

【12：00】恒生指數半日跌52點，報21961點，成交915.5億元。恒生科技指數跌0.8%，報4780點。阿里巴巴 （09988） 、中海油 （00883） 逆市升逾3%；騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【11：47】【HIBOR】與樓按相關的1個月HIBOR連升3日 創逾兩個月高

【11：45】舜宇 （02382） 跌逾4%，低見117.2元；瑞聲 （02018） 跌1%，低見17.46元。

【11：40】港股中午收市前跌約90點，報21921點；科指跌1.1%，報4762點。

【11：34】【大行報告】瑞信：四大因素推動中資科網股反彈惟大部分人錯失早段升浪 現階段偏好3隻科網股

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.5%；深證跌1.3%；創業板指跌2.2%。

【11：22】物管股逆市揚，碧桂園服務 （06098） 升逾4%；佳源服務 （01153） 升逾9%；融創服務 （01516） 升逾5%。

【11：12】李寧 （02020） 跌2%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌4%。

【11：05】中國5月美元計出口按年升16.9%，高於預期的升8%，前值為升3.9%。

【11：05】易居 （02048） 逆市升15%，高見0.92元。

【10：59】東方海外 （00316） 跌逾9%，低見248.6元。

【10：50】恒指跌幅收窄至約25點，報21988點；科指跌0.8%，報4778點。

【10：43】【京東9618】京東擬試點餐飲外賣業務 股價回吐近4%

【10：36】煤炭股破頂後個別發展，神華 （01088） 升1%；中煤 （01898） 跌0.1%；兗礦能源 （01171） 跌0.3%。

【10：31】【大行報告】大摩料恒隆地產股價未來60日逾80%機會向上 上海疫情緩和料積壓需求強勁

【10：28】美團 （03690） 跌近4%，下試200點；騰訊 （00700） 曾升逾400元，最新升幅收窄至0.2%，報392.2元；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2%。

【10：24】大市跌幅擴大至近100點，報21922點，跌91點；科指跌1%，報4770點。

【10：16】內房反彈，中海外 （00688） 升2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%。

【10：14】阿里系續造好，阿里巴巴 （09988） 最新升半成；阿里影業 （01060） 升近4%；阿里健康 （00241） 升逾3%。

【10：04】港股最新於22000點關口爭持，跌約25點，報21989點。科指跌0.2%，報4808點。

【10：01】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌2%；小米 （01810） 跌近1%。

【09：57】波羅的海乾散貨指數創逾一個月低，航運股下挫，其中東方海外 （00316） 跌幅擴大至逾7%，低見253.2元。

【09：54】教育股續上，天立教育 （01773） 升逾12%；新東方 （09901） 升12%；民生教育 （01569） 升近一成。

【09：51】大市最新回升，報22025點升10點；科指跌近0.1%，報4816點。

【09：51】港交所 （00388） 偏軟跌0.5%，低見357元。

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【09：49】嗶哩嗶哩 （09626） 回吐3%，低見228.6元。

【09：45】滙豐 （00005） 累市，跌幅擴大至逾2%，低見50元。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至4%；騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 轉跌1%。

【09：42】電子煙相關股造好，思摩爾 （06969） 升逾4%；中煙香港 （06055） 升0.7%；華寶 （00336） 升近半成；中國波頓 （03318） 升逾7%。

【09：40】克莉絲汀 （01210） 飈升2倍，破頂高見0.26元。克莉絲汀以每股8.2仙配售約2.02億股新股，集資約1657萬元。

【09：39】大市最新轉跌約35點，回落至22000點以下。

【09：38】港股早段升幅收窄至約35點，報22048點。

【09：36】滙豐 （00005） 逆市跌近2%；渣打 （02888） 跌0.6%；恒生 （00011） 跌近1%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌0.8%。

【09：35】【新世界系】新世界跌近0.1% 委任新創建CEO馬紹祥為執行董事 月薪逾75萬元

【09：33】【百度9888】百度升1毫 集度發布汽車機械人概念車、與首款量產車型90%相似 CEO：直接挑戰Tesla Model Y（圖集）

【09：31】東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 逆市跌逾5%。

【09：30】【汽車股】長汽開市彈2% 5月銷量插7.9%、產量升4.1% 新能源車銷售1.16萬輛

【09：28】紐約期油突破120美元，升2.3%，中海油 （00883） 升逾4%，開報11.64元破頂；中石油 （00857） 升0.5%；中石化 （00386） 逆市跌0.8%。

【09：21】恒生指數開報22121點，升106點。恒生科技指數升1.4%，報4883點。阿里巴巴 （09988） 升近7%；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升0.6%。

【09：13】期指升約116點，開報21965點。

【08：54】恒指黑期升約70點，報22068點。道指期貨跌26點，報32884點。

【08：16】【新股IPO】Vision Deal明登陸港股 錄輕微超額認購、94名專業投資者入股

【07：55】【中美貿易戰】耶倫料可撤減部分中國貨關稅 但非降通脹靈丹妙藥

【07：45】【新股IPO】友和集團2347下限2.1元定價 超額認購7.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22221點，升206點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報51.01元，較港收市價低0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報403.77元，較港收市價高12.37元或3.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高8.54元或7.9%。

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【07：30】市場關注環球經濟增長放緩，加上油價向上引發市場擔憂通脹進一步上升，美國10年債息重上3厘，美股低開，其後反覆下挫。道指收市跌269點，報32910點；納指跌88點或0.73%，報12086點；標指跌44點，報4115點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩