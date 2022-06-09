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【ET開市直擊】港股、科技股升勢持續？現時追入仲有冇水位（附time code）

股市 10:42 2022/06/09

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港股強勢，上日收市重上兩萬二，恒指收報22014點，升482點，成交1840億元。科技股發威，阿里巴巴 （09988） 升一成，騰訊 （00700） 升逾半成，ADR較港股分別再收高近8%及3%，中概股指數繼續大升5.7%，一度升抵8000點，收報7950點。現時追入中資科技股仲有冇水位？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《開市追揸沽》為你分析投資策略。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：45 - 港股今日焦點速覽　
01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：01 - 亞太股市早段市況速報
03：29 - 美股行通脹憂慮  油價仍破頂反映市場未憂經濟衰退 
06：28 - 睇好期油及石油美股  中國釋放需求、期油上望130美元  
06：50 - 美股窄幅震盪看法偏淡  非淡倉好時機
07：56 - 美股淡倉未升穿10天內頂部繼續揸  期油、港股更值博
08：27 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：25 - 港股現黃金交叉  港股通連續8天北水淨流入為利好訊號
10：55 - 內地政策由緊轉鬆利好港股  國家對整體經濟提振轉好
13：25 - 港股回調屬正常  下望留意21000點是否有支持
13：53 - 恒指上望22500點  短期睇港股、A股跑贏美股
15：42 - 七一有利大市氣氛造好
16：02 - 阿里巴巴 （09988） 已見超買  接近阻力位非好的買入時機 
19：04 - 阿里巴巴 （09988） 已突破長下降軌或現轉勢  長線可睇位操作
21：28 - 阿里巴巴 （09988） 長線睇一波升浪  建議等短線回調再買入
22：03 - 同程旅行 （00780） 業績韌性強、走勢硬淨可留意
24：55 - 港股開市市況速報
25：47 - 焦點藍籌股：藥明生物 （02269） 、比亞迪 （01211） 、港交所 （00388） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299）
26：05 - ET個股推介：眾安在綫 （06060）
30：10 - 京東健康 （06618） 突破4月頂可留意
30：56 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 幾時沽？
33：56 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 99.5元有貨  咩價位可放？
35：09 - 觀眾問股：閱文 （00772） 35.1元入貨大約到甚麼價位才放？
36：24 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 轉勢定反彈？咩位可以買入？上望咩位？
40：10 - 觀眾問股：Enphase Energy Inc.（ENPH.US）173美元買入未沽  是否已見頂宜食糊？
41：50 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？
44：57 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）239美元溝貨好嗎？
48：50 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 點睇？短綫怎操作？
51：29 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？
52：18 - 港股開市初段市況速報
52：39 - 科技股唞一唞才健康  回調屬正常
53：11 - A股開市初段市況速報
53：25 - 財經日誌提提你

*港股見突破   恒指上望多少？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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