  • 28°C
香港時間 : 2022609日 (四) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股開市前瞻：阿里巴巴（9988）美股逆市大市15%　油價創三個月高睇實「三桶油」

股市 09:15 2022/06/09

分享：

分享：

美股隔晚下挫，但未影響港股恒指夜期表現，升133點，收報21982點。焦點股留意阿里巴巴 （09988） ，阿里巴巴股價於美股逆市大升近15%，收報119.62美元。其他中概股亦全綫造好，京東 （09618） 美股升近8%，報66.47美元；網易 （09999） 美股股價升逾3%，報106.84美元；嗶哩嗶哩 （09626） 美股股價升逾半成，報29.71美元。另外，原油價格上升，紐約期油及布藺特期油均創3個月高。美國汽油庫存出乎意料下跌，支持油價上升。速覽新聞精點↓↓

即睇《ET開市直擊》洪艾爾、李卓穎為你分析港股市況

1.恒指黑期升約70點、道指期貨跌26點

2.耶倫料可撤減部分中國貨關稅但非降通脹靈丹妙藥

3.友和集團下限2.1元定價一手中籤率20%

4.阿聯酋警告油價仍遠未達到最高峰

5.諾貝爾獎得主席勒：預言自我實現或令經濟陷衰退

==6月9日（星期四）==

港股午後繼續造好，恒生指數收市升482點，報22014點。科技股今日撐市冇懸念，阿里巴巴 （09988） 股價收市升1成，報108.8元，市場專家預計，阿里巴巴股價首站先上望120元。京東 （09618） 股價及騰訊 （00700） 股價都升逾6%，分別報254.2元及391.4元；美團 （03690） 股價升幅略為跑輸，升不足半成，收報208.2元。速覽新聞精點↓↓

1.港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽按此

2.阿里巴巴9988股價飆升追唔追？【詳情】

3.騰訊《王者榮耀》國際版料年底前推出【詳情】

4.未來三周除淨藍籌股速覽有隻收息近3000元【詳情】

5.一代股王由170元跌至不足廿元　分拆業務可翻身？【詳情】

6.橋水達里奧料全球央行2024年開始減息【詳情】

7.曼克頓山兩房戶累減285萬低市價8%易手【詳情】

8.露台是否屬私人空間裸曬又得唔得？【詳情】

9.世銀警告滯脹風險下調全球經濟增長預測【詳情】

10.醫療數據有價 近7成醫療機構遭黑客攻擊【詳情】

11.谷愛凌4個月前還代表中國現擔任美國申奧大使【詳情】

==6月7日（星期二）==

港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

1.港股報跌道指期貨偏軟【詳情】

2.滙豐料恒指年底將回升至25410點【詳情】

3.大摩選股呢隻值博率夠高！入場費唔使1萬【詳情】

4.澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期【詳情】

5.日圓下跌UNIQLO即預告今秋會加價【詳情】

6.生活很難！香港蟬聯全球生活費用最貴城市【詳情】

7.鐵路盤樓價一覽 何文田低於400萬有交易【詳情】

8.速睇政府儲稅券計劃（附申請方法）【詳情】

9.揀啱冷氣機電費即時慳幾倍？【詳情】

10.港故宮博物館5類人士獲半價優惠【詳情】

==6月6日（星期一）==

1.港府下調經濟增長預測1-2%【詳情】

2.港股中期下降軌並無扭轉【詳情】

3.首5個月全球新股集資縮逾七成【詳情】

4.任志剛解釋為何不應脫勾【詳情】

5.白石角絕細單位379.88萬【詳情】

6.名模黃祖貽2億購半山豪宅【詳情】

7.華爾街、倫敦銀行家紛跳槽Fintech【詳情】

8.傳兩中資行裁減3成香港員工【詳情】

9.深圳「官太太」炫富惹批評【詳情】

【個股走勢】

1.美團股價中線上望幾多【詳情】

2.比亞迪見300元每手入場15萬【詳情】

3.藥明漲逾1成生物製劑投產【詳情】

4.友邦升穿80元後下站目標【詳情】

5.港交所升1%懶理旗下LME遭索賠【詳情】

欄名 : ET新聞精點

最新專欄文章 更多

港股造好恒指收報22014點　阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
2022/06/08
港股造好恒指收報22014點　阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
港股報跌科技股逆市升　日圓失6算專家料未跌夠＋澳央行大幅加息澳元滙價波動
2022/06/07
港股報跌科技股逆市升　日圓失6算專家料未跌夠＋澳央行大幅加息澳元滙價波動
港股尾市抽升恒指收報21653點　比亞迪（01211）升穿300元每手入場15萬起跳
2022/06/06
港股尾市抽升恒指收報21653點　比亞迪（01211）升穿300元每手入場15萬起跳
美團（03690）業績虧損比預期少　經調整虧損近36億元
2022/06/02
美團（03690）業績虧損比預期少　經調整虧損近36億元
港股六月開局失利　美團業績前股價軟
2022/06/01
港股六月開局失利　美團業績前股價軟
道瓊斯工業平均指數 樓價 值博率 期貨 故宮 澳洲 加息 歐洲央行 議息 美元

上一篇文章

【會計監管】德勤據報考慮審計、諮詢業務分家　為行內第二單

下一篇文章

【ET開市直擊】港股、科技股升勢持續？現時追入仲有冇水位（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚
【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【恒指夜期+ADR】美團ADR衝上200　阿里美股再越100港元關　夜期升253點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR衝上200　阿里美股再越100港元關　夜期升253點（不斷更新）
【美股收市】憂通脹再升溫 道指挫269點 納指跌0.7%
【美股收市】憂通脹再升溫 道指挫269點 納指跌0.7%
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
【恒指夜期+北水】夜期再升133點　阿里美股急升　中概股曾越8000點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期再升133點　阿里美股急升　中概股曾越8000點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款