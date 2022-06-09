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港股回吐恒指百天綫失守　阿里巴巴9988再升逾3%、中海油883今日除淨股價再破頂

股市 12:05 2022/06/09

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港股今早高開後回吐，恒生指數最多跌167點，其後低位見承接，令恒指跌幅收窄至52點，半日收報21961點，未能企穩百天綫約22000點之上。大市成交明顯縮減，主板半日成交額約915億元。強勢股阿里巴巴 （09988） 股價繼續造好，半日升逾3%，收報112.3元。另外，中海油 （00883） 今日除淨，股價再破頂，計入除淨因素後，高見11.64元。速覽新聞精點↓↓

1.京東股價回吐近4% 據報擬試點餐飲外賣業務　

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重溫《ET開市直擊》洪艾爾、李卓穎為你分析港股市況

==6月9日（星期四）==

港股午後繼續造好，恒生指數收市升482點，報22014點。科技股今日撐市冇懸念，阿里巴巴 （09988） 股價收市升1成，報108.8元，市場專家預計，阿里巴巴股價首站先上望120元。京東 （09618） 股價及騰訊 （00700） 股價都升逾6%，分別報254.2元及391.4元；美團 （03690） 股價升幅略為跑輸，升不足半成，收報208.2元。速覽新聞精點↓↓

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11.谷愛凌4個月前還代表中國現擔任美國申奧大使【詳情】

==6月7日（星期二）==

港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

1.港股報跌道指期貨偏軟【詳情】

2.滙豐料恒指年底將回升至25410點【詳情】

3.大摩選股呢隻值博率夠高！入場費唔使1萬【詳情】

4.澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期【詳情】

5.日圓下跌UNIQLO即預告今秋會加價【詳情】

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==6月6日（星期一）==

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【個股走勢】

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欄名 : ET新聞精點

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