歐央行維持三大利率不變預告下次議息加息25點子道指期貨暫報升　傳螞蟻集團重啟上市中證監急澄清

歐洲央行今晚議息，市場觀望其釋放更多有關加息步伐及通脹的訊息，預期7月會議啟動加息。美股期貨暫見上揚，道指期貨升逾百點。同時，美國稍後公布上周初領失業救濟人數，市場預期為130.5萬。另外，有外電報道，內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，令螞蟻IPO有望重啟。不過，中證監在官網聲明，中證監沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。速覽今日新聞精點↓↓

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==6月9日（星期四）==

港股午後繼續造好，恒生指數收市升482點，報22014點。科技股今日撐市冇懸念，阿里巴巴 （09988） 股價收市升1成，報108.8元，市場專家預計，阿里巴巴股價首站先上望120元。京東 （09618） 股價及騰訊 （00700） 股價都升逾6%，分別報254.2元及391.4元；美團 （03690） 股價升幅略為跑輸，升不足半成，收報208.2元。速覽新聞精點↓↓

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==6月7日（星期二）==

港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

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==6月6日（星期一）==

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