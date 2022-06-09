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歐央行維持三大利率不變預告下次議息加息25點子道指期貨暫報升　傳螞蟻集團重啟上市中證監急澄清

股市 20:02 2022/06/09

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歐洲央行今晚議息，市場觀望其釋放更多有關加息步伐及通脹的訊息，預期7月會議啟動加息。美股期貨暫見上揚，道指期貨升逾百點。同時，美國稍後公布上周初領失業救濟人數，市場預期為130.5萬。另外，有外電報道，內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，令螞蟻IPO有望重啟。不過，中證監在官網聲明，中證監沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。速覽今日新聞精點↓↓

1.歐央行維持三大利率不變預告下次議息加息25點子

2.傳螞蟻集團重啟上市中證監急澄清阿里巴巴美股盤前再轉跌

4.北水11億買中海油　恒指夜期升93點

5.三個月港元定存息最高2.28厘 美資大行罕有搶短錢

6.若日圓跌見150或重演97年金融風暴般的危機

7.「賞你遊」最後一批逾40個行程下周公布（附報名詳情）

8.政府大規模清拆市區寮屋區 牛池灣村、竹園村將重建成4200間公營房屋

9.紅磡必嘉坊‧曦匯上載樓書最細單位由180呎起

10.長沙灣喜.揚公布首張32伙價單 折實價392萬起

11.立法會三讀通過取消強積金對沖

12.港府慶回歸若國家領導人來港或千人須隔離

==6月9日（星期四）==

港股午後繼續造好，恒生指數收市升482點，報22014點。科技股今日撐市冇懸念，阿里巴巴 （09988） 股價收市升1成，報108.8元，市場專家預計，阿里巴巴股價首站先上望120元。京東 （09618） 股價及騰訊 （00700） 股價都升逾6%，分別報254.2元及391.4元；美團 （03690） 股價升幅略為跑輸，升不足半成，收報208.2元。速覽新聞精點↓↓

1.港股下半年點睇？恒指短期、年底目標速覽按此

2.阿里巴巴9988股價飆升追唔追？【詳情】

3.騰訊《王者榮耀》國際版料年底前推出【詳情】

4.未來三周除淨藍籌股速覽有隻收息近3000元【詳情】

5.一代股王由170元跌至不足廿元　分拆業務可翻身？【詳情】

6.橋水達里奧料全球央行2024年開始減息【詳情】

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8.露台是否屬私人空間裸曬又得唔得？【詳情】

9.世銀警告滯脹風險下調全球經濟增長預測【詳情】

10.醫療數據有價 近7成醫療機構遭黑客攻擊【詳情】

11.谷愛凌4個月前還代表中國現擔任美國申奧大使【詳情】

==6月7日（星期二）==

港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

1.港股報跌道指期貨偏軟【詳情】

2.滙豐料恒指年底將回升至25410點【詳情】

3.大摩選股呢隻值博率夠高！入場費唔使1萬【詳情】

4.澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期【詳情】

5.日圓下跌UNIQLO即預告今秋會加價【詳情】

6.生活很難！香港蟬聯全球生活費用最貴城市【詳情】

7.鐵路盤樓價一覽 何文田低於400萬有交易【詳情】

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10.港故宮博物館5類人士獲半價優惠【詳情】

==6月6日（星期一）==

1.港府下調經濟增長預測1-2%【詳情】

2.港股中期下降軌並無扭轉【詳情】

3.首5個月全球新股集資縮逾七成【詳情】

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7.華爾街、倫敦銀行家紛跳槽Fintech【詳情】

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9.深圳「官太太」炫富惹批評【詳情】

【個股走勢】

1.美團股價中線上望幾多【詳情】

2.比亞迪見300元每手入場15萬【詳情】

3.藥明漲逾1成生物製劑投產【詳情】

4.友邦升穿80元後下站目標【詳情】

5.港交所升1%懶理旗下LME遭索賠【詳情】

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【螞蟻IPO】螞蟻集團、中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴美股盤前轉跌
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