▲ 【科技股女股神】Cathie Wood︰通脹將會回落 因企業庫存龐大

美國通脹高企，不過有科技股女股神之稱的Cathie Wood認為，通脹將會回落，因美國公司現時庫存龐大。Cathie Wood表示，在她的職業生涯中，從未見過這樣的庫存激增，認為這突顯其一直認定通脹最終將退散的周期性原因。

事實上，去年在消費者需求飆升，加上供應鏈面對樽頸的情況下，主要零售商紛紛大量備貨，如今則設法應對商品過剩的庫存。

此前美國連鎖超市零售商目標百貨（Target，美：TGT）下調盈利前景，庫存激增是原因之一。Target擬取消部分訂單及調低較不受歡迎商品的價格，行政總裁Brian Cornell表示，目前需要更果斷快速處理存貨，清出空間引入消費者更需要的產品。

Cathie Wood指，投資者雖然一直擔心通脹，但迄今為止美國經濟面臨的更大風險是通縮。

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責任編輯︰梁浩碩